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"طيران" عميدًا لعمادة التطوير الأكاديمي والجودة بجامعة الملك خالد

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"طيران" عميدًا لعمادة التطوير الأكاديمي والجودة بجامعة الملك خالد "طيران" عميدًا لعمادة التطوير الأكاديمي والجودة بجامعة الملك خالد

أصدر رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي قرارًا إداريًّا بتكليف الدكتور ناصر منصور طيران عميدًا لعمادة التطوير الأكاديمي والجودة بالجامعة، إضافةً إلى عمله الحالي مستشارًا لرئيس الجامعة.

وعبّر الدكتور طيران عن شكره لرئيس الجامعة على هذه الثقة، سائلًا الله أن يوفقه لبذل الجهود وتحقيق المنجزات التي تسهم في خدمة الجامعة ومنسوبيها ومنسوباتها وتحقق التطلعات.

يذكر أن الدكتور طيران عمل عميدًا لكلية علوم الحاسب الآلي بالجامعة، كما عمل مشرفًا على إدارة التقويم والاعتماد الأكاديمي لتخصصات الهندسة والحاسب بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، ومستشارًا بهيئة تقويم التعليم والتدريب.

"سبق" تهنئ طيران وتتمنى له حياة عملية موفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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