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كورونا في ٤ دول ١٣٧٨ إصابة جديدة في ألمانيا  و٦١٩٦بالمكسيك و٢٦٦ بأوزبكستان و١٦٨ بكوريا الجنوبية

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كورونا في ٤ دول ١٣٧٨ إصابة جديدة في ألمانيا  و٦١٩٦بالمكسيك و٢٦٦ بأوزبكستان و١٦٨ بكوريا الجنوبية كورونا في ٤ دول ١٣٧٨ إصابة جديدة في ألمانيا  و٦١٩٦بالمكسيك و٢٦٦ بأوزبكستان و١٦٨ بكوريا الجنوبية
٧٤٨ وفاة بالفيروس في أستراليا

كورونا في ٤ دول ١٣٧٨ إصابة جديدة في ألمانيا  و٦١٩٦بالمكسيك و٢٦٦ بأوزبكستان و١٦٨ بكوريا الجنوبية

أعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية دانيال اندروز، اليوم السبت، عن تسجيل 76 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ مما يرفع عدد الوفيات في الولاية إلى 661 وفي أستراليا إلى 748 حالة وفاة.

وعلى الصعيد الوطني وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 26136 إصابة تعافى منها 22165 شخصًا.

كوريا الجنوبية
أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 168 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، في اليوم الثالث على التوالي، الذي يتم فيه تسجيل حصيلة إصابات يومية أقل من 200 في إشارة ممكنة على أن البلاد تبدأ في رؤية آثار قيود التباعد الاجتماعي غير المسبوقة.


ورفعت الأرقام الصادرة اليوم السبت عدد حالات الإصابة إلى 21010 حالات، من بينها 333 حالة وفاة.


وقال مسؤولون إن 115 من الحالات الجديدة كانت في منطقة العاصمة سول، التي يقطنها نصف سكان البلاد البالغ عددهم 51 مليون نسمة.


وكانت السلطات قد قررت تمديد قيود التباعد الاجتماعي الصارمة لمدة أسبوع آخر في منطقة سول، قائلة إن انتشار الفيروس لا يزال في مستويات خطيرة.

ألمانيا
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم السبت، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ( كوفيد- 19 ) بواقع 1378 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 248997 .


أوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9324 بعد تسجيل حالتي وفاة جديدة​​​.


وبحسب البيان تعافى من المرض أكثر من 222 ألف شخص بعد شفائهم.

أوزبكستان
سجّلت أوزبكستان خلال الــ24 ساعة الماضية 266 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل عدد المصابين إلى 43169 حالة.


وأفاد المكتب الإعلامي بوزارة الصحة الأوزبكستانية اليوم بتسجيل 5 حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 341 حالة، مشيرًا إلى ارتفاع إجمالي عدد الأشخاص الذين تعافوا من الفيروس إلى 40176 شخصًا، بعد شفاء 256 حالة. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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