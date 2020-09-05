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"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة

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"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة "الأرصاد": هطول أمطار رعدية على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة
تشكيلات سحب على الرياض والقصيم وحائل.. ورياح نشطة وسط المملكة وشمالها

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة)، فيما تتكوّن تشكيلات من السحب على مناطق (الرياض، القصيم ،حائل)، وتؤثر الرياح النشطة على أجزاءٍ من وسط المملكة وشمالها ومنطقة نجران.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 16 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 14 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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