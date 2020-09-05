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مساء dmc - المسلماني: ترامب يرى أن الصين تدعم منافسه "بايدن" وفكرة روسيا تتآمر على أمريكا مسبوقة
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الخميس 10 سبتمبر 2020 12:15 صباحاً
مساء dmc - دور مركز التنبؤ بوزارة الري في الدارة المثلى للفيضان والحد من المخاطر
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الخميس 10 سبتمبر 2020 12:15 صباحاً
مساء dmc - عودة رحلات الطيران الروسي إلى القاهرة إعتباراً من اليوم وإلى دبي غداً
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الخميس 10 سبتمبر 2020 12:15 صباحاً
مساء dmc - المسلماني: في 2020 هناك تهديد لكيان الدولة الأمريكية وليس فقط للنظام السياسي بعد 3 نوفمبر
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الخميس 10 سبتمبر 2020 12:15 صباحاً
مساء dmc - ظابط شرطة يحول احتجاج للباعة الجائلين بسوق السبع بنات بالإسكندرية إلى هتاف لدعم الدولة
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الخميس 10 سبتمبر 2020 12:15 صباحاً
مساء dmc - الشركة المطورة للقاح لـ "مساء dmc"|: تعليق التجارب للتقييم ومنع أي أضرار أخرى
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الخميس 10 سبتمبر 2020 12:15 صباحاً
مساء dmc - بالأقمار الصناعية.. مركز التنبؤ بوزارة الموارد المائية والري يستعد لمتابعة الشتاء القادم
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الخميس 10 سبتمبر 2020 12:15 صباحاً
مساء dmc - وزارة الرياضة تحيل ملف اختفاء مقتنيات اتحاد الكرة لللنائب العام ورامي رضوان يصفه بالفضيحة
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الخميس 10 سبتمبر 2020 12:14 صباحاً
مساء dmc - انتهاء ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ وبدء فرز أصوات جولة الإعادة
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الخميس 10 سبتمبر 2020 12:14 صباحاً
مساء dmc - مع إعلان نظام الدراسة بالعام الجديد ماهي ضمانات جودة التعليم.. د. يوهانسن عيد تجيب
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الخميس 10 سبتمبر 2020 12:14 صباحاً
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BBC News عربي
الكلب الذي أصبح بطل لبنان الجديد
أخبار العالم
BBC News عربي
السبت 05 سبتمبر 2020 09:27 صباحاً
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معلومات الكاتب
بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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