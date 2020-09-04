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الأردن : 220 بناية معزولة و3640 منشأة أُغلقت وتسجيل 422 إصابة منها 363 محلية خلال الأسبوع الماضي

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الأردن : 220 بناية معزولة و3640 منشأة أُغلقت وتسجيل 422 إصابة منها 363 محلية خلال الأسبوع الماضي الأردن : 220 بناية معزولة و3640 منشأة أُغلقت وتسجيل 422 إصابة منها 363 محلية خلال الأسبوع الماضي

جى بي سي نيوز  :- قالت رئاسة الوزراء في تقريرها الأسبوعي حول مستجدات الحالة الوبائية لفيروس كورونا، إنّ الاردن سجّل خلال الأسبوع الماضي 422 إصابة بالفيروس. 

وبيّن التقرير الذي بثّته الرئاسة مساء الخميس، أنّ عدد الإصابات المحليّة - في الفترة المذكورة - بلغ 363 إصابة و59 إصابة غير محليّة، بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة لسبعينيّة مساء الأربعاء. 

كما نشر التقرير حالات الشفاء التي تمّ تسجيلها خلال الأسبوع الفائت حيث وصلت إلى 287 حالة، توزّعت على مسشفيات المملكة ومنطقة العزل في البحر الميّت. 

 فيما بلغت الفحوصات المخبرية التي أجرتها الفرق الطبيّة 70158. 

وأشارت الرئاسة في تقريرها إلى أنّ إجمالي عدد المنشآت التي إغلاقها بلغ 3640 منشأة ومخالفة 468 مواطناً بسبب عدم التزامهم وتقيّدهم بأمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020. 

أمّا بخصوص البنايات المعزولة على مستوى المملكة فقد بلغت 220 بناية توزّعت على محافظات المملكة كالآتي: العاصمة 131 بناية، الزرقاء 46 بناية، البلقاء 17 بناية، لواء الرمثا 10 بنايات، مأدبا 3 بنايات، معان بناية واحدة، والعقبة بناية واحدة. 

جي بي سي نيوز

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