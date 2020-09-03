واشنطن تفرض عقوبات على 6 شركات تتعاون مع إيران في البتروكيماويات

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شملت 5 كيانات و3 أفراد

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة فرضت اليوم (الخميس)، عقوبات على عدة شركات، متهمة إياها بتمكين شحن وبيع بتروكيماويات إيرانية.

وأوضحت الوزارة أنها فرضت العقوبات على ست شركات مقرها إيران والإمارات والصين؛ لأنها دعمت شركة تريليانس للبتروكيماويات المحدودة، التي أدرجت واشنطن اسمها على قائمة سوداء.

وأضافت في بيان نقلته "رويترز"، أنها فرضت أيضًا عقوبات على خمسة كيانات لمشاركتها في معاملات مرتبطة بصناعة النفط والبتروكيماويات في إيران، كما شملت عقوباتها ثلاثة أفراد.وزارة الخزانة الأمريكية