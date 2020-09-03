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"فنون الطائف" تجتمع بمنسوبيها وتعتمد فعاليات سبتمبر وأكتوبر

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بالإضافة إلى احتفال اليوم الوطني 90 للمملكة

عقدت جمعية الثقافة والفنون بالطائف مساء أمس، اجتماعها الدوري لمناقشة الفعاليات والبرامج الثقافية والفنية التي ستنطلق خلال شهر سبتمبر وأكتوبر للعام الحالي، بالإضافة إلى احتفال اليوم الوطني 90 للمملكة العربية المقرر إقامته 24 سبتمبر 2020.

من جهته أوضح مدير جمعية الثقافة والفنون بالطائف فيصل بن خالد الخديدي، أن الجمعية ستستمر في تقديم برامجها المتنوعة التي تهدف إلى دعم المواهب وإثراء الحراك الثقافي والفني بالطائف، وتسعى إلى تفعيل مفهوم السياحة الثقافية؛ لما تمتلكه الطائف من مقومات سياحية جعلتها من أهم الوجهات السياحية في المملكة.

وأكد أن العودة للفعاليات ستكون بحذر وسيتم تطبيق كافة البروتوكولات الوقائية التي تم اعتمادها من قبل الجهات المختصة؛ لضمان سلامة المشاركين والجمهور في الفعاليات.

فنون الطائف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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