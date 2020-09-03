لمتابعة سير العمليات .. "تعليم الأفلاج" تنفذ 120 جولة ميدانية على المدارس

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خلال هذا الأسبوع

أنهت إدارة تعليم الأفلاج هذا الأسبوع تنفيذ أكثر من 120 جولة ميدانية على مدارس المحافظة قام بها مدير التعليم ومساعدوه والمشرفون والمشرفات التربويات.

وتأتي الجولات الميدانية من تعليم الأفلاج على المدارس "بنين وبنات" حرصًا على تقديم الدعم اللازم لها والوقوف على كل العمليات التربوية والتعليمية والإجراءات الاحترازية، ومتابعة البداية الجادة للعام الدراسي، وإنهاء كل الإجراءات المتعلقة بمنصة مدرستي وإسناد المواد للمعلمين وتسليم الجداول للمعلمين واستلام جميع الطلاب للكتب الدراسية.

وكذلك لتسكين الطلاب فصولهم وسبل التواصل مع أولياء أمور الطلاب لحثهم على تكامل الأدوار بين الأسرة والمدرسة، وتشكيل لجان داخل المدرسة للتعليم عن بُعد برئاسة قائد المدرسة.وزارة التعليم التعليم عن بعد