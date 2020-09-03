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العضايلة : الحظر الشامل في عمان والزرقاء جاء بتوصية من جابر

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العضايلة : الحظر الشامل في عمان والزرقاء جاء بتوصية من جابر العضايلة : الحظر الشامل في عمان والزرقاء جاء بتوصية من جابر

المدينة نيوز:- كشف وزير الدولة لشؤون الاعلام امجد العضايلة، ان التوصية بفرض حظر شامل على مدينتي عمان والزرقاء أتت من وزير الصحة سعد جابر، وعرضت على اللجنة الوزارية لإدامة العمل.

وبحسب تصريحات العضايلة لـ”الغد”، فإن هذه التوصية تخضع لنقاش طويل، ولكن بالمحصلة يؤخذ بتوصية الوزير جابر.

وأبدى عمانيون وزرقاويون امتعاضهم الشديد من قرار الحظر الشامل الذي يفرض عليهم للاسبوع الثاني على التوالي، مؤكدين على حقهم بالتنقل وبر الوالدين وصلة الرحم خلال يوم العطلة.

ووفق العضايلة، فإن كل ساعة يتوقف فيها الاختلاط يتحسن وضع الحالة الوبائية من خطر ، مشيرا الى ان معايير الحظر تأتي وفق الوزير جابر من خلال رصد الانتشار للحالة الوبائية، مؤكد ان محافظتي العاصمة والزرقاء هما الاكثر انتشارا، مؤكدا اختيار يوم الجمعة للحظر الشامل، يأتي بسبب التجمعات واللقاءات والتنقلات وأداء صلاة الجمعة الذي يشهده ذلك اليوم بين المواطنين.

وقال: “نحن ندرك تماما الاثر الاقتصادي على مختلف القطاعات بسبب الحظر الشامل ونحن متعاطفون مع المتضررين”، لافتا الى ان هناك حوار بتشديد الاجراءات الاسابيع القادمة لمنع الاختلاط.

وتعقيبا على مغادرة عمانيين وزرقاويين لمدنهم هربا من الحظر الشامل، اوضح العضايلة ان سكان محافظتي (عمان والزرقاء) هما نصف عدد سكان المملكة، ومهما حاول منهم مغادرة مدنهم هربا من الحظر لن يتجاوز العدد الـ50 ألفا، في حين أن اكثر من 5 ملايين نسمة سيتوقفون عن الاختلاط.

الناطق الرسمي للجنة الاوبئة الدكتور نذير عبيدات، برر الحظر الشامل على عمان والزرقاء بأنه يأتي من باب التقليل من الازدحامات التي تشهدها يوم الجمعة واللقاءات العائلية، كذلك تسهيل مهمة فرق الرصد والتقصي لوباء كورونا، خاصة مع ازدياد عدد الحالات.

واضاف عبيدات في تصريح لـ”الغد” أن اللجنة تختار عمان والزرقاء لانها الاكثر بعدد الحالات وبالتالي يكون عدد المخالطين أكثر، مشيرا الى انه كلما تم التشدد بإجراءات الحظر كلما كان الوضع الوبائي أفضل.

 

جي بي سي نيوز

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