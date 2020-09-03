"الأوروبي" يأمل في الحصول على 30 مليون جرعة من لقاح "كورونا" بنهاية العام

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توزع على كل الدول الأعضاء في الاتحاد بالسعر نفسه

أعلن مسؤول في المفوضية الأوروبية اليوم (الخميس)، أن الاتحاد الأوروبي يأمل في الحصول على 30 مليون جرعة من لقاح محتمل لمرض "كوفيد-19" بحلول نهاية العام، وهي الدفعة الأولى ضمن صفقة أبرمت مع شركة الأدوية البريطانية أسترازينيكا.

ونقلت "رويترز" عن المسؤول قوله: "نريد أن تحصل جميع الدول الأعضاء على السعر نفسه، ولكن أيضًا أن تحصل على اللقاح في الوقت نفسه، وهذا يعني أنه على سبيل المثال، بالنسبة لشركة أسترازينيكا، فسيكون لدينا بحلول نهاية العام عدد محدد من الجرعات.. آمل أن يكون 30 مليون جرعة".

وبيّن أن المفوضية الأوروبية نفسها لن تمتلك قارورة واحدة، وسيتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27، التي اختارت جميعًا المشاركة في الصفقة، شراء جرعات، كما أنها ستقرر بنفسها من يجب تطعيمه أولاً.

وبافتراض حصول كل شخص على جرعة واحدة، فإن هذه الدفعة الأولى ستشمل ما بين ستة وسبعة في المائة من سكان الاتحاد الأوروبي.

ودفعت المفوضية الأوروبية 336 مليون يورو (397.8 مليون دولار) دفعة أولى لشركة أسترازينيكا لتأمين 300 مليون جرعة على الأقل من لقاحها المحتمل، مع خيار شراء 100 مليون جرعة أخرى.فيروس كورونا الجديد