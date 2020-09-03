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شفاء آخر مصاب بفيروس كورونا بمستشفى الصحة النفسية بالطائف

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تم نقله من جناح العزل إلى جناح التنويم العادي

شفاء آخر مصاب بفيروس كورونا بمستشفى الصحة النفسية بالطائف

احتفلت إدارة ومنسوبو مستشفى الصحة النفسية بالطائف بشفاء آخر نزلاء المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا ومغادرته لجناح العزل إلى جناح التنويم العادي.

وقال مدير المستشفى الدكتور فريد المالكي: إنه تماشياً مع توجهات الوزارة في التصدي لجائحة كورونا فقد تم العمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشدّدة لمنع انتشار ؛ ومن ضمنها عزل نزلاء المستشفى الذين أُصيبوا بالفيروس بجناح عزل مستقل لتفادي انتقال العدوى بين نزلاء المستشفى وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لمكافحة العدوى على العاملين ووضع خطة عمل محكمة؛ لضمان عدم تزايد أعداد المصابين بالمستشفى.

وأضاف "المالكي": ها نحن اليوم نحتفل بتعافي آخر نزيل أصيب الفيروس، وقد تم نقله من جناح العزل إلى جناح التنويم العادي بفضل جهود فريق العمل بالمستشفى من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأوضح أنه من ضمن الإجراءات الاحترازية أيضاً تطبيق العزل لحالات الدخول الجديدة؛ حيث يتم إدخال الحالات عن طريق الطوارئ بعد أخذ المسحة الخاصة بفيروس كورونا، إلى جناح خاص يبقى فيه إلى حين ظهور نتيجة الفحص؛ وذلك من أجل سلامة نزلاء المستشفى.

شفاء آخر مصاب بفيروس كورونا بمستشفى الصحة النفسية بالطائف

شفاء آخر مصاب بفيروس كورونا بمستشفى الصحة النفسية بالطائف

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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