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"الفيصل" يرأس الاجتماع الأول للجنة التعليم بالأولمبي الآسيوي.. عن بُعد

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ناقش عددًا من الاقتراحات ‏المتعلقة بالعملية التعليمية

ناقش رئيس اللجنة الأولمبية ‏العربية عضو المكتب التنفيذي رئيس لجنة التعليم بالمجلس الأولمبي الآسيوي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، خلال ‏الاجتماع الأول للجنة التعليم، الذي عقد اليوم "عن بعد"؛ عددًا من الاقتراحات ‏المتعلقة بالعملية التعليمية الأولمبية في اللجان الآسيوية.‏

وقال الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل: إن اللجنة الأولمبية العربية السعودية استثمرت في عدد من البرامج التعليمية للقطاع ‏الأولمبي خلال جائحة كورونا العالمية عبر تفعيل عدد من الأنشطة التي شارك فيها عشرات ‏الآلاف "عن بعد"، إضافة لإقامة اليوم الأولمبي قبل انتشار الجائحة وتفعيل الأكاديمية ‏الأولمبية السعودية.

وأكد "الفيصل" أن الهدف الرئيس لهذه اللجنة هو تنفيذ برامج تعليمية أولمبية نوعية على مستوى القارة الآسيوية من خلال المجلس الأولمبي الآسيوي.

وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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