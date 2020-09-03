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فيما جاء " ميسي " سابعاً.. محمد صلاح خامس أغلى لاعبي العالم

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الفرنسي كيليان مبابي في الصدارة بـ 200 مليون يورو

فيما جاء

ضمت قائمة أغلى اللاعبين في العالم خلال الوقت الحالي، المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، في المركز الخامس حيث بلغت قيمته السوقية نحو 129 مليون يورو.
ونشرت صحيفة "أس" الإسبانية، الخميس، تقريراً يركز على النجوم وفق تصنيف "كيه بي إم جي" المالي، ليحل ميسي في المركز السابع بقيمة وصلت إلى 124 مليون يورو.
وجاء الفرنسي كيليان مبابي في الصدارة بـ 200 مليون يورو، وبعده زميله البرازيلي نيمار دا سيلفا والتي وصلت قيمته إلى 148 مليون في الوقت الحالي.
على جانب متصل، خرج البرتغالي كريستيانو رونالدو من قائمة الأوائل، بسبب كبر سنه وانخفاض قيمته السوقية بعد خروجه من ريال مدريد.

محمد صلاح أغلى لاعبي العالم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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