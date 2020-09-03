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أمير تبوك يفتتح فندق "جراند ميلينيوم" في المدينة الجامعية.. الأحد المقبل

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أمير تبوك يفتتح فندق "جراند ميلينيوم" في المدينة الجامعية.. الأحد المقبل أمير تبوك يفتتح فندق "جراند ميلينيوم" في المدينة الجامعية.. الأحد المقبل
يحتوي على جناح ملكي بإطلالة بانورامية رائعة

أمير تبوك يفتتح فندق

يفتتح أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز الأحد المقبل، فندق جراند ميلينيوم، في المدينة الجامعية لجامعة تبوك.

يأتي ذلك بحضور وزير التعليم، رئيس مجلس إدارة صندوق التعليم العالي الجامعي، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.

ويعد فندق "جراند ميلينيوم" أحد استثمارات صندوق التعليم العالي الجامعي المقامة
في الجامعات الحكومية، وتبلغ مساحته 104 آلاف متر مربع، ويحتوي على 218 غرفة وجناحًا فاخرًا موزعة على ستة أدوار، بالإضافة إلى جناح ملكي، بإطلالة بانورامية رائعة على مدينة تبوك.

ويضم الفندق مطعم المقصورة الرئيس، ومطعم جذورنا، وقهوة الملتقى، وردهة المنظر، إضافة إلى قاعة احتفالات كبرى لحفلات الزفاف والمؤتمرات بمساحة إجمالية تبلغ 1082 مترًا مربعًا تتسع لـ 800 شخص، وقاعات اجتماعات بمساحة إجمالية تبلغ 283 مترًا مربعًا مزودة بأحدث التقنيات، ومساحات استقبال لما قبل الاحتفال بإجمالي 536 مترًا مربعًا.

كما يحتوى الفندق على أحواض سباحة خارجية وداخلية للكبار والأطفال، وصالات ألعاب رياضية منفصلة للرجال والنساء، وملعبين للتنس، وملعب متعدد الاستعمالات، وملعبًا للأطفال.أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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