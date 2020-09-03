أخبار عاجلة

أمن دمياط يضبط 5 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات -
إبراهيم أعاد صناعة رأس كليوباترا باستخدام الشوك والملاعق -
سيول اليمن تفاقم الوضع الإنساني -
صحتك بالدنيا | مشاكل الضعف الجنسي ونصائح للأسنان والتغذية السليمة وإنقاص الوزن | الحلقة الكاملة -
الأخبار - موقع التنسيق يغلق اليوم باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية للقبول بالجامعات -
طارق بيلاقي حاجة محيرة جدا في عيادة آدم بعد ما اتخطف بساعات -
"الصحة": تسجيل 895 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 756 خلال الـ24 ساعة الماضية -
"إنفاذ" يشرف على المزاد العلني لعدد من الورش في صناعية الرياض الأولى -
"سلمان للإغاثة" يوزع المواد الإيوائية للمتضررين من السيول في ولاية سنار السودانية -
اليونان: لا نخشى مواجهة  تركيا.. "أردوغان" يعيش الأوهام وسنتصدى لأطماعه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الأردن تسجل 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا

Print
الأردن تسجل 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا الأردن تسجل 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا
ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2233

الأردن تسجل 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2233 إصابة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن حالات إلاصابة الجديدة تعود لـ 3 أردنيين قادمين من الخارج، و69 حالة محلية سجلت في عمان والزرقاء والبلقاء وإربد وعجلون، مشيرة إلى تسجيل 38 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1651 حالة شفاء، كما سُجلت حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 16 حالة.الأردن الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأخبار - الهند تسجل 90632 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الأخبار - الهند تسجل 90632 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

8 الصبح - الصحة تعلن تسجيل 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 وفاة وتعافى 903 مصابين

8 الصبح - الصحة تعلن تسجيل 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 وفاة وتعافى 903 مصابين

فيروس كورونا: هل تعود الدراسة في المدارس والجامعات إلى طبيعتها يومًا ما؟

فيروس كورونا: هل تعود الدراسة في المدارس والجامعات إلى طبيعتها يومًا ما؟

البرازيل: 30168 إصابة و682 وفاة جديدة بفيروس كورونا

البرازيل: 30168 إصابة و682 وفاة جديدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية