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بالصور.. أمطار العاصمة المقدّسة ترسم شلّالًا وتغلق نفق الملك خالد احترازيًّا

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تسببت في إغلاق نفق الملك خالد و"بعض" نقاط التصريف وتعطل المركبات بالعزيزية

بالصور.. أمطار العاصمة المقدّسة ترسم شلّالًا وتغلق نفق الملك خالد احترازيًّا

شهدت العاصمة المقدسة أمطارًا متوسطة إلى غزيرة شملت شرق مكة ووسطها، فيما حجبت الغيوم أشعة الشمس من ساعات الظهيرة.

"سبق" وثّقت جانبًا من الأمطار الغزيرة التي تسببت في إغلاق نفق الملك خالد باتجاه العزيزية بسبب تجمع مياه الأمطار أسفل النفق وقيام دوريات المرور بتحويل الحركة وإغلاق النفق.

غزارة الأمطار تسببت في تعطل بعض المركبات وتجمعت المياه في شارع العزيزية العام، كما كوّنت الأمطار شلال مياه في منى يدلّ على كمية الأمطار التي هطلت.

بدورها تسببت المخلفات من أوراق ومخلفات ورقية في شارع العزيزية العام؛ مما تسبب في حدوث تجمعات لمياه الأمطار.

انتشرت عمالة أمانة العاصمة المقدسة في أماكن تجمعات المياه، وقامت بإزالة العوائق من نقاط التصريف لتخفيف تجمع المياه.

بالصور.. أمطار العاصمة المقدّسة ترسم شلّالًا وتغلق نفق الملك خالد احترازيًّا

بالصور.. أمطار العاصمة المقدّسة ترسم شلّالًا وتغلق نفق الملك خالد احترازيًّا

بالصور.. أمطار العاصمة المقدّسة ترسم شلّالًا وتغلق نفق الملك خالد احترازيًّا

بالصور.. أمطار العاصمة المقدّسة ترسم شلّالًا وتغلق نفق الملك خالد احترازيًّا

بالصور.. أمطار العاصمة المقدّسة ترسم شلّالًا وتغلق نفق الملك خالد احترازيًّا

بالصور.. أمطار العاصمة المقدّسة ترسم شلّالًا وتغلق نفق الملك خالد احترازيًّا

بالصور.. أمطار العاصمة المقدّسة ترسم شلّالًا وتغلق نفق الملك خالد احترازيًّا

أمطار العاصمة المقدّسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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