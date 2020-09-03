"الزكاة" تعقد ورشة للتعريف بمبادرة الإفصاح والإعفاء من الغرامات

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ضمن جهودها لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي عن القطاع الخاص

عقدت الهيئة العامة للزكاة والدخل ورشة عمل افتراضية خلال الأسبوع الجاري، لتعريف المكلفين بآلية الاستفادة من مبادرة الإفصاح والإعفاء من الغرامات، التي أطلقتها الهيئة ضمن سلسلة مبادراتها لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي عن القطاع الخاص، وأَعلنت مؤخراً تمديد فترة الاستفادة منها حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري.

وقُدِّمت الورشة باللغتين العربية والإنجليزية، في سَعْيٍ من الهيئة نحو زيادة الوعي بين المكلفين والمستفيدين من مبادراتها الهادفة إلى تمكين منشآت القطاع الخاص من تجاوز الآثار المالية والاقتصادية، في ظل انتشار جائحة فايروس كورونا المستجد.

وحضر الورشة 550 مكلفًا من منشآت القطاع الخاص في المملكة، إذ تم خلالها شرح آلية الاستفادة من المبادرة، والإجابة على استفسارات عملاء الهيئة في هذا الصدد.

وتُمَكن مبادرة الإفصاح والإعفاء من الغرامات الأشخاص المكلفين، المسجَّلين لدى الهيئة وغير المسجَّلين، من الإفصاح الطوعي عن أي التزامات ضريبية غير مُفصَح عنها، مع الإعفاء من الغرامات المترتبة على ذلك الإفصاح، ويشمل ذلك ضريبة القيمة المضافة، والضريبة الانتقائية، وضريبة الدخل.

وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل قد دعَتْ المكلفين مؤخرًا إلى المسارعة نحو الاستفادة من عدة مبادرات لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي عن منشآت القطاع الخاص، والتي تم تمديد وقت الاستفادة منها حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري.

ودعت الهيئة المستفيدين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن تلك المبادرات، إلى الاطلاع على الدليل الخاص بتمديد مبادرات تحفيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص عبر الرابط (https://smex-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fbit.ly&umid=61cf1764-eb88-42ed-9b2c-92d09ca86511&auth=c21fcc8d569dfeddfc0a931c8fd032fcbc9e75f8-1e32ab2e612a621d87ce0869f9193d4f9c10b7233lIRV1G).

كما أكدت في ذات السياق أنه بإمكان المهتمين الحصول على مزيد من المعلومات بشأن خدمات الهيئة العامة للزكاة والدخل، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، والذي يعمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر (@Gazt_care)، أو البريد الإلكتروني (info@gazt.gov.sa)، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (gazt.gov.sa).الهيئة العامة للزكاة والدخل