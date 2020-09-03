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حظر تجول شامل يوم الجمعة في محافظتين بالاردن

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حظر تجول شامل يوم الجمعة في محافظتين بالاردن حظر تجول شامل يوم الجمعة في محافظتين بالاردن

جى بي سي نيوز :- أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة فرض حظر تجول شامل في عمان والزرقاء يوم الجمعة المقبل، بنفس الآليّة التي تمّ تطبيقها الأسبوع الماضي، وتبقى الأمور كما هي عليه في بقيّة محافظات المملكة.

وبين العضايلة خلال إيجاز صحفي عقد في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات اليوم الأربعاء، أن ساعات الحظر الشامل تبدأ في المحافظتين من الساعة الحادية عشرة من مساء يوم غدٍ الخميس، لمدّة أربع وعشرين ساعة، ولا يسمح لحملة التصاريح الإلكترونيّة خلالها بالخروج، باستثناء عدد محدود من القائمين على إدامة عمل بعض القطاعات والأنشطة الحيويّة.

وأوضح أنه بعد انتهاء فترة حظر التجوّل الشامل في المحافظتين في تمام الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الجمعة، تبدأ فترة حظر التجوّل الجزئي الاعتياديّة، التي يسمح لحملة التصاريح خلالها بالحركة، والتي تستمرّ حتّى الساعة السادسة من صباح يوم السبت، لتعود الأمور كما هي عليه الآن.

وأكد العضايلة أنّ فرض حظر التجوّل الشامل هدفه التقليل من حالات المخالطة ما أمكن، وتركيز جهود فرق التقصّي الوبائي على تتبّع المخالطين وفحصهم.

جي بي سي نيوز

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