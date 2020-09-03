أخبار عاجلة

تغطيةخاصة..ببساطة.. إزاي تاخد شقة إسكان اجتماعي مدعمة وبالتقسيط من الحكومة؟ -
سارة وهشام الاستروكس جمعهم وضيع حياتهم.. نهاية مأساوية لطالبين ثانوي بسبب الإدمان -
موجز الأخبار | نشرة الواحدة 6 سبتمبر 2020 | وزير الإسكان طرح 3098 قطعة أرض سكنية بالإسكان الاجتماعي -
بينكيو زوي تطرح جميع شاشات الألعاب أي سبورتس من جيل أكس أل -كيه في الشرق الأوسط -
الأخبار - الشرطة البريطانية: وقوع حوادث طعن بمدينة برمنجهام وإصابة عدد من الأشخاص -
الأخبار - فتح التحقيق بنيويورك في وفاة أمريكي أسود على يد الشرطة -
الأخبار - الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة تعد الأكبر في العالم -
الأخبار - وفيات كورونا حول العالم تتخطى 884 ألف شخص والإصابات تتجاوز 27 مليونا و67 ألف شخص -
الأخبار - روسيا تسجل 5195 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة -
الأخبار - الهند تسجل 90632 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الربيعة" يستعرض خطط الوزارة لتطوير القطاع الصحي في محافظة العلا

Print
"الربيعة" يستعرض خطط الوزارة لتطوير القطاع الصحي في محافظة العلا "الربيعة" يستعرض خطط الوزارة لتطوير القطاع الصحي في محافظة العلا
تفقد مستشفى الأمير عبدالمحسن وعددًا من مراكز الرعاية الصحية

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أهمية تطوير القطاع الصحي في محافظة العلا بما يتواكب مع جهود الوزارة في تهيئة المرافق الصحية منذ وقت مبكر وتأمين جميع احتياجاتها من الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية ودعمها بالكوادر الطبية والقوى العاملة بمختلف فئاتهم والذي يأتي في إطار اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - والحرص على تسخير جميع الإمكانات والتجهيزات لخدمة وراحة المواطن والمقيم والحفاظ على صحتهم وسلامتهم في مناطق المملكة كافة.

وتفصيلاً، جاء ذلك خلال لقاء، أمس الأربعاء، مع محافظ محافظة العلا راشد القحطاني بمقر المحافظة، حيث تمت مناقشة سُبل تعزيز مستوى الرعاية الصحية وتجويد الخدمات الصحية في المحافظة.

وتفقد وزير الصحة، مستشفى الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز بمحافظة العلا وعددًا من مراكز الرعاية الصحية الأولية بالمحافظة، حيث اطلع عن كثب على مدى جاهزية المنشآت الصحية لاستقبال المرضى والمراجعين وتوفير الرعاية الصحية لهم.

واستعرض خلال جولته الخطط التطويرية للقطاع وفق رؤية وزارة الصحة في برنامج التحول الوطني، واستمع إلى ملاحظات الطاقم الطبي والإداري والتقى عددًا من المرضى والمراجعين واستعرض معهم مقترحاتهم ووجهات نظرهم حيال الخدمات الصحية المقدمة لهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الصحة": تسجيل 895 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 756 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 895 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 756 خلال الـ24 ساعة الماضية

"إنفاذ" يشرف على المزاد العلني لعدد من الورش في صناعية الرياض الأولى

"إنفاذ" يشرف على المزاد العلني لعدد من الورش في صناعية الرياض الأولى

"سلمان للإغاثة" يوزع المواد الإيوائية للمتضررين من السيول في ولاية سنار السودانية

"سلمان للإغاثة" يوزع المواد الإيوائية للمتضررين من السيول في ولاية سنار السودانية

اليونان: لا نخشى مواجهة  تركيا.. "أردوغان" يعيش الأوهام وسنتصدى لأطماعه

اليونان: لا نخشى مواجهة  تركيا.. "أردوغان" يعيش الأوهام وسنتصدى لأطماعه

شبكة عيون الإخبارية