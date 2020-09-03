أخبار عاجلة

تغطيةخاصة..ببساطة.. إزاي تاخد شقة إسكان اجتماعي مدعمة وبالتقسيط من الحكومة؟ -
سارة وهشام الاستروكس جمعهم وضيع حياتهم.. نهاية مأساوية لطالبين ثانوي بسبب الإدمان -
موجز الأخبار | نشرة الواحدة 6 سبتمبر 2020 | وزير الإسكان طرح 3098 قطعة أرض سكنية بالإسكان الاجتماعي -
بينكيو زوي تطرح جميع شاشات الألعاب أي سبورتس من جيل أكس أل -كيه في الشرق الأوسط -
الأخبار - الشرطة البريطانية: وقوع حوادث طعن بمدينة برمنجهام وإصابة عدد من الأشخاص -
الأخبار - فتح التحقيق بنيويورك في وفاة أمريكي أسود على يد الشرطة -
الأخبار - الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة تعد الأكبر في العالم -
الأخبار - وفيات كورونا حول العالم تتخطى 884 ألف شخص والإصابات تتجاوز 27 مليونا و67 ألف شخص -
الأخبار - روسيا تسجل 5195 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة -
الأخبار - الهند تسجل 90632 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بطل الدوري الممتاز مناشدًا وزير الرياضة: لا نزال بلا مقر .. وإنجازاتنا تتحدث

Print
بطل الدوري الممتاز مناشدًا وزير الرياضة: لا نزال بلا مقر .. وإنجازاتنا تتحدث بطل الدوري الممتاز مناشدًا وزير الرياضة: لا نزال بلا مقر .. وإنجازاتنا تتحدث
على الرغم من وجود أرض مخصصة للنادي ومملوكة بصك شرعي

بطل الدوري الممتاز مناشدًا وزير الرياضة: لا نزال بلا مقر .. وإنجازاتنا تتحدث

ناشد الرياضيون في خامس أندية الباحة الرياضية والحاصل على بطولة الدوري الممتاز لهذا العام، وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اعتماد منشأة تتوافق مع منسوبي النادي.

وقال لـ"سبق" عددٌ من الرياضيين"؛ تأسس نادي ذوي الإعاقة بمنطقة الباحة عام 1435هـ بقرار من مجلس الوزراء الموقر، وشكل له رئيس وأعضاء ويخدم جميع الإعاقات (الذهنية، البصرية، الحركية، والشلل الدماغي) وبلغ عدد المسجلين في النادي قرابة 98 عضوًا إلا أنه بلا مقر أو منشأة حتى الآن على الرغم من وجود أرض مخصصة للنادي ومملوكة بصك شرعي ولكن بانتظار موافقة وزارة الرياضة على إقامة المنشأة.


ويشارك في نادي ذوي الإعاقة جميع الألعاب المخصصة لهذه الإعاقات المسجلة في النادي مثل كرة الهدف وكرة القدم وكرة السلة وكرة الطائرة وألعاب القوى وكرة الطاولة والسباحة.

وقد حقق النادي مجموعة من الميداليات الذهبية وكانت آخر بطولة حصل عليها هذا الموسم بطولة الدوري الممتاز لكرة الهدف، وفِي العام الماضي حصل نادي الباحة على بطولة المملكة لكرة الهدف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الصحة": تسجيل 895 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 756 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 895 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 756 خلال الـ24 ساعة الماضية

"إنفاذ" يشرف على المزاد العلني لعدد من الورش في صناعية الرياض الأولى

"إنفاذ" يشرف على المزاد العلني لعدد من الورش في صناعية الرياض الأولى

"سلمان للإغاثة" يوزع المواد الإيوائية للمتضررين من السيول في ولاية سنار السودانية

"سلمان للإغاثة" يوزع المواد الإيوائية للمتضررين من السيول في ولاية سنار السودانية

اليونان: لا نخشى مواجهة  تركيا.. "أردوغان" يعيش الأوهام وسنتصدى لأطماعه

اليونان: لا نخشى مواجهة  تركيا.. "أردوغان" يعيش الأوهام وسنتصدى لأطماعه

شبكة عيون الإخبارية