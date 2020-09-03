أخبار عاجلة

تغطيةخاصة..ببساطة.. إزاي تاخد شقة إسكان اجتماعي مدعمة وبالتقسيط من الحكومة؟ -
سارة وهشام الاستروكس جمعهم وضيع حياتهم.. نهاية مأساوية لطالبين ثانوي بسبب الإدمان -
موجز الأخبار | نشرة الواحدة 6 سبتمبر 2020 | وزير الإسكان طرح 3098 قطعة أرض سكنية بالإسكان الاجتماعي -
بينكيو زوي تطرح جميع شاشات الألعاب أي سبورتس من جيل أكس أل -كيه في الشرق الأوسط -
الأخبار - الشرطة البريطانية: وقوع حوادث طعن بمدينة برمنجهام وإصابة عدد من الأشخاص -
الأخبار - فتح التحقيق بنيويورك في وفاة أمريكي أسود على يد الشرطة -
الأخبار - الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة تعد الأكبر في العالم -
الأخبار - وفيات كورونا حول العالم تتخطى 884 ألف شخص والإصابات تتجاوز 27 مليونا و67 ألف شخص -
الأخبار - روسيا تسجل 5195 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة -
الأخبار - الهند تسجل 90632 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

6  مناطق في مرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار غزيرة وأتربة مثارة ورياح نشطة

Print
تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الخميس

6  مناطق في مرمى تنبيهات

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة بين متقدمة وعادية حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والباحة ونجران والرياض والمدينة المنورة وحائل).

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجموم والطائف والعرضيات وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.

وفي تنبيه آخر لمكة المكرمة ذكرت الهيئة أنها تشهد رياحًا نشطة، وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القنفذة والليث، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.

وتشهد مكة المكرمة أيضًا رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أضم والعاصمة المقدسة والكامل وبحرة وخليص، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.

وفي تنبيه متقدم للباحة ذكرت الأرصاد أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة الرياض رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدوادمي والرين والسليل والقويعية وعفيف ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الخميس.

ونبّهت الهيئة منطقة نجران بأنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة حائل رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحائط والشملي والغزالة وحائل وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.

ونبّهت الأرصاد منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا نشطة، وسُحبًا رعدية مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والعلا والعيص والمدينة المنورة والمهد وخيبر ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.

6  مناطق في مرمى تنبيهات

6  مناطق في مرمى تنبيهات

6  مناطق في مرمى تنبيهات

6  مناطق في مرمى تنبيهات

6  مناطق في مرمى تنبيهات

6  مناطق في مرمى تنبيهات

6  مناطق في مرمى تنبيهات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الصحة": تسجيل 895 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 756 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 895 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 756 خلال الـ24 ساعة الماضية

"إنفاذ" يشرف على المزاد العلني لعدد من الورش في صناعية الرياض الأولى

"إنفاذ" يشرف على المزاد العلني لعدد من الورش في صناعية الرياض الأولى

"سلمان للإغاثة" يوزع المواد الإيوائية للمتضررين من السيول في ولاية سنار السودانية

"سلمان للإغاثة" يوزع المواد الإيوائية للمتضررين من السيول في ولاية سنار السودانية

اليونان: لا نخشى مواجهة  تركيا.. "أردوغان" يعيش الأوهام وسنتصدى لأطماعه

اليونان: لا نخشى مواجهة  تركيا.. "أردوغان" يعيش الأوهام وسنتصدى لأطماعه

شبكة عيون الإخبارية