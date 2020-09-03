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نائب أمير جازان يدشن برنامج "المسعف الإلكتروني" لتقليل زمن البلاغات

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يربط المنشآت والمستشفيات الطبية التي تستقبل الحالات الطارئة بالمنطقة

نائب أمير جازان يدشن برنامج

دشن الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان عن بعد وعبر -الاتصال المرئي, بمشاركة رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد عبد الله القاسم عمل برنامج المسعف الإلكتروني بالمنطقة التابع لهيئة الهلال الأحمر السعودي وهو أحد برامج التحول الوطني 2020 .

وفي التفاصيل، استمع نائب أمير المنطقة من رئيس هيئة الهلال الأحمر إلى شرح مفصل عن نظام المسعف الإلكتروني وآلية عمله التي تسعى لتقليل زمن وسرعة الاستجابة من خلال البلاغات الواردة إلى غرف العمليات، إضافة إلى ربطة مع المنشآت والمستشفيات الطبية التي تستقبل الحالات الطارئة بمنطقة جازان، وعدد من المنشآت الطبية الخاصة، كونه من الأنظمة الإلكترونية المتطورة وأحد مكونات نظام العمليات لإدارة الخدمات الطبية الإسعافية الميدانية للهيئة، الذي يمكن من خلاله الاطلاع على مدى جاهزية الفرق الإسعافية واستقبال البلاغات الجديدة وقبولها أو إلغائها ورسم أفضل المسارات لموقع البلاغ.

واطلع الأمير محمد بن عبدالعزيز على أهم المزايا التي يوفرها البرنامج، ومنها اختيار المنشأة الطبية الأنسب للحالة الإسعافية ورسم أفضل مسار للوصول السريع للمنشأة مع التوجيه الصوتي بعد مباشرة الحالة وتسجيل البيانات والتقارير الإسعافية الإلكترونية.

وأعرب نائب أمير جازان عن سعادته بتدشين البرنامج وما استمع إليه حول البرنامج الذي يأتي ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، الهادفة إلى رفع جودة الخدمات الإسعافية في جميع مناطق المملكة، متمنيًا التوفيق والنجاح للجميع، كما أثنى على الجهود المبذولة في تطوير العمل الإسعافي والاستفادة من التقنية وتوظيفها عمليًا وعلميًا.

وحضر التدشين عن بعد، مدير عام فرع الهيئة بمنطقة جازان الدكتور محمد بن عمر السيد وعددا من منسوبي ومشرفي البرنامج بالهيئة.

نائب أمير جازان يدشن برنامج

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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