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معلم بجازان يقهر الجبال للوصول لمنازل طلابه وتدريبهم على منصة "مدرستي"

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المدرسة نفذت 3 مبادرات شملت زيارة للطلاب وشراء أجهزة واشتراك إنترنت

معلم بجازان يقهر الجبال للوصول لمنازل طلابه وتدريبهم على منصة

لم ينتظر المعلم محمد حمد دغريري، أحد منسوبي ابتدائية جبل المعادي بمحافظة هروب والتي تتبع لتعليم صبيا بجازان حضور الطلاب لمدرستهم لمساعدتهم في الدخول لـ"منصة مدرستي" حيث قام بالتوجه لمنازلهم بنفسه على متن سيارة دفع رباعي قديمة بسبب وعورة الطرق الجبلية والتي لا تتسع سوى لمركبة واحدة في بعض المواقع لتدريبهم والشرح لهم عن كيفية الدخول للمنصة في بادرة لقيت إشادة واسعة.

وكانت مدرسة جبل المعادي الابتدائية بهروب قد نفذت ثلاثة مبادرات تحت إشراف قائدها عبدالله المالكي ومنسوبيها كلاً من محمد دغريري وحسين جعفري وعلي المجهري وحسن العزي الأولى زيارة الطلاب في المنازل لتدريبهم على منصة مدرستي والثانية شراء أجهزة محمولة على حساب المعلمين للطلاب الغير قادرين والمبادرة الثالثة شحن إنترنت في الباقة التعليمية.

وقام المعلم "الدغريري" باستخدام مركبة دفع رباعي قديمة للوصول للمنازل تعود للمعلمين والذين يركنون مركباتهم في أحد المواقع بالعيدابي ثم يستقلونها جميعاً للوصول للمدرسة النائية والتي تبعد عن مركز محافظة هروب قرابة الـ25 كيلو أي مسافة ساعة ونصف تقريباً.

وكانت وزارة التعليم قد قررت استئناف الدراسة للعام الحالي عن بعد، لفترة سبعة أسابيع في ظل استمرار جائحة كورونا وذلك عبر منصة مدرستي والتي تقدم للتعليم الإلكتروني العديد من الخدمات للطلاب والمعلمين للوصول إلى تجربة تعليم عن بُعد تحاكي قدر الإمكان التعليم في المدارس.

معلم بجازان يقهر الجبال للوصول لمنازل طلابه وتدريبهم على منصة

معلم بجازان يقهر الجبال للوصول لمنازل طلابه وتدريبهم على منصة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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