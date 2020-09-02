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اتفاقية جمعت "ألزهايمر" و"عون" للبحث عن المرضى المفقودين

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اتفاقية جمعت "ألزهايمر" و"عون" للبحث عن المرضى المفقودين اتفاقية جمعت "ألزهايمر" و"عون" للبحث عن المرضى المفقودين
ضمن حملة "ما نسينا وش عطيتو" بدعم من الشركة للكهرباء

اتفاقية جمعت

تم إطلاق حملة #مانسينا_وش_عطيتو مواكبةً للشهر العالمي للزهايمر يوم أمس الثلاثاء تاريخ 13 محرم 1442هـ الموافق 1 سبتمبر 2020م بدعم من الشركة السعودية للكهرباء "الشريك الاستراتيجي الشرفي"، كما جددت الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر عهدها مع جمعية "عون" للبحث والإنقاذ بتوقيع اتفاقية؛ لإيجاد حلول للبحث عن المرضى المفقودين خارج النطاق العمراني، وفي عدد من الخدمات المهنية التي تقدمها عون في مجال الدعم الاجتماعي حيث تقدم جمعية عون جهوداً معطاءة تشكر لخدماتها وتفانيها في مجالات البحث عن المفقودين.

ويأتي تجديد الاتفاقية انطلاقاً من كون جمعية "عون" للبحث والإنقاذ رائدة وذات خبرات متميزة في مجال البحث عن المفقودين خارج النطاق العمراني، وكذلك انطلاقاً من رغبة الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر في القيام بمهامها بجودة وفاعلية، وسعيها المستمر لتحقيق أهدافها الاستراتيجية المتعلقة برفع جودة الأداء وتأمين خدمات راقية للمشمولين فيها.

يُشار إلى أنّ الجمعية تحرص باستمرار على بناء الشراكات الفاعلة مع مؤسسات القطاع الخيري الذي يخدم كل المجتمعات والتي تعد محوراً هاماً في تنفيذ أنشطتها وبرامجها واستراتيجياتها الهادفة إلى تقديم خدمات فعلية على أرض الواقع لمرضى ألزهايمر من كبار السن.

كما سيتم إطلاق سلسلة من المحاضرات يتم بثها مباشرة على برنامج بيرسكوب المرتبط بحساب الجمعية بـ"تويتر" @saudialzheimer، ابتداءً من يوم الخميس 3 سبتمبر الساعة 7 مساء بعنوان الخرف وألزهايمر تلقيها كل من الدكتورة نسرين جستنية والدكتور عبدالعزيز العضياني بدعم من مؤسسة سليمان صالح العليان الخيرية.

لمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني alz.org.sa أو التواصل عبر الهاتف: 0114100112/0112143838 أو من خلال حسابات الجمعية بوسائل التواصل الاجتماعي @Saudialzheimer.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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