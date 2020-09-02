قبول 1240 متدربًا في مرحلتي الدبلوم والبكالوريوس بـ"تقنية أبها"

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وسط إجراءات احترازية والعمل على التباعد الاجتماعي

أنهت الكلية التقنية بأبها، قبول 1240 متدربًا في مرحلتي الدبلوم والبكالوريوس الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الأول من العام 1442.

وأقامت الكلية من خلال وكالة شؤون المتدربين بالكلية حفل استقبال المتدربين المستجدين، وسط إجراءات احترازية والعمل على التباعد الاجتماعي؛ وذلك على فترات مختلفة بمقر الكلية بجوحان وفرعها بحي الموظفين، ورحّب عميد الكلية الحسين آل عثمان بالمتدربين الجدد، بحضور وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام وعدد من المدربين ومشرفي التخصصات، كما قدّم شكره والثناء للقيادة الرشيدة على ما تبذله وتقدمه للوطن والمواطن، والشكر موصول لمحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، على الجهود المحققة لخدمة المدرب والمتدرب من أجل تحقيق أهداف التدريب التقني والمهني والمساهمة الفاعلة في تأهيل أيدٍ سعودية، كما حث المتدربين المستجدين على الجد والاجتهاد؛ مؤكدًا أن جميع إمكانات الكلية متاحة لخدمتهم حتى يتم تأهيلهم وصقل مواهبهم في كل التخصصات ليصبحوا سواعد وطنية تساهم في دفع عجلة التنمية من أجل النهوض بهذا البلد المعطاء حسب تطلعات القيادة الحكيمة في ظل رؤية المملكة 2030.

وأوضح وكيل الكلية لشؤون المتدربين محمد الشهري، أن عدد المتدربين المقبولين لهذا الفصل التدريبي الأول لعام 1441/ 1442هـ، بلغ عددهم 1240 متدربًا منتظمًا في ما يقارب 13 تخصصًا، في مرحلة الدبلوم في تخصصات قسم تقنية الحاسب الآلي في تخصص البرمجيات والدعم الفني وقسم التقنية الإدارية في تخصص المحاسبة والإدارة المكتبية وقسم التقنية الكهربائية في تخصص القوى الكهربائية والآلات والمعدات الكهربائية والتقنية الميكانيكية في تخصص الإنتاج، وقسم تقنية المحركات والمركبات في تخصص السيارات وقسم التقنية المدنية والمعمارية في تخصص العمارة والمدني والمساحة. وفي مرحلة البكالوريوس في التقنية الإدارية والحاسب الآلي والمدني والمعماري والكهرباء.

بعد ذلك قدّم عرض مرئي بأنظمة ولوائح الكلية ونظام "رايات" الذي يُعنى بكل الخدمات الإلكترونية للمتدربين. كما قام رؤساء الأقسام ومشرفو التخصصات بجولة تعريفية داخل الأقسام للمتدربين الجدد.

وكانت الكلية قد أكملت جاهزيتها لبدء الفصل الأول من العام التدريبي الحالي في كل المعامل والورش والقاعات التدريبية للبدء منذ أول يوم تدريبي حسب الخطط المعدة لذلك، وحسب الإجراءات الاحترازية للتدريب العملي فيما سيكون التدريب النظري عن بُعد.