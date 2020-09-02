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وزير الخارجية: مواقف المملكة الثابتة تجاه فلسطين لن تتغير بالسماح بعبور الرحلات الإماراتية لأجوائها

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وزير الخارجية: مواقف المملكة الثابتة تجاه فلسطين لن تتغير بالسماح بعبور الرحلات الإماراتية لأجوائها وزير الخارجية: مواقف المملكة الثابتة تجاه فلسطين لن تتغير بالسماح بعبور الرحلات الإماراتية لأجوائها
قال: كما أن المملكة تقدر جميع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم وفق مبادرة السلام العربية

وزير الخارجية: مواقف المملكة الثابتة تجاه فلسطين لن تتغير بالسماح بعبور الرحلات الإماراتية لأجوائها

قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان: إن مواقف المملكة الثابتة والراسخة تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني لن تتغير بالسماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة لدولة الإمارات العربية المتحدة والمغادرة منها إلى كافة الدول.

وأضاف عبر حسابه في تويتر اليوم: كما أن المملكة تقدر جميع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم وفق مبادرة السلام العربية.

وكان قد صرّح مصدر مسؤول في الهيئة العامة للطيران المدني، بأنه صدرت موافقة الهيئة على الطلب الوارد من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمتضمن الرغبة في السماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والمغادرة منها إلى كافة الدول.وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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