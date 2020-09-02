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"مدني الباحة" يحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 8 مساء

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"مدني الباحة" يحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 8 مساء "مدني الباحة" يحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 8 مساء
"الأرصاد" نبهت لأمطار ورياح على عدد من المحافظات

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة.

جاء ذلك بعدما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة: (الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة والأجزاء المجاورة لها).حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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