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إغلاق مستشفى خاص في عمان بسبب كورونا

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إغلاق مستشفى خاص في عمان بسبب كورونا إغلاق مستشفى خاص في عمان بسبب كورونا

جى بي سي نيوز :- قالت مصادر مطلعة في وزارة الصحة أن وزيرها الدكتور سعد جابر، قرر إغلاق إحدى المستشفيات الخاصة لثبوت ارتكابها “مخلفات حرجة تشمل وجود مستلزمات طبية وأدوية منهية الصلاحية وغير صالحة للاستعمال البشري”.

وأكدت المصادر أن الوزير قرر كذلك إحالة ملف المستشفى إلى المدعي العام.

من جهته بين مدير مديرية تراخيص المهن في الوزارة الدكتور ناصر الخشمان، الذي أكد صحة المعلومات، لافتا إلى أن فريقا من المديرية كان زار المستشفى و”اطلع على حجم المخالفات فيها، ونسب إلى الوزير الذي اتخذ القرار” ، وفق الغد . 

وأشار الخشمان إلى أن سيصار إلى نقل مرضى الكلى والمرضى الآخرين إلى مستشفيات أخرى، وأنه بتوجيهات من وزير الصحة تم تكثيف الرقابة على المستشفيات والمنشآت الصحية جنبا إلى جنب مع حمل ملف كورونا لإدامة العمل.

جي بي سي نيوز

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