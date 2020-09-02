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بالتفاصيل.. شروط دخول دبي للسعوديين والمقيمين بالمملكة

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بالتفاصيل.. شروط دخول دبي للسعوديين والمقيمين بالمملكة بالتفاصيل.. شروط دخول دبي للسعوديين والمقيمين بالمملكة
تنفذ في جميع مطارات دبي

بالتفاصيل.. شروط دخول دبي للسعوديين والمقيمين بالمملكة

بدأت دبي استقبال السياح والزوار عبر مطارات دبي الثلاثة في 7 يوليو الماضي؛ وذلك وفق اشتراطات محددة، كشف موقع الخطوط عنها، ضمن مجموعة الدول الـ25 المطلوب مراجعة اشتراطاتها الصحية للسفر إليها.

وجاء التنبيه كالتالي: "إذا كنت مسافرًا إلى دبي، يرجى التفضل باتباع الإرشادات أدناه بناءً على التوجيهات الصادرة من السلطات للحفاظ على صحتك عند السفر مع الخطوط السعودية، بالنسبة للسعوديين والمقيمين بالمملكة يجب:

- الحصول على شهادة فحص المسحة PCR سلبية من المختبرات المعتمدة قبل الوصول إلى مطار دبي الدولي DXB أو DWC.

- السياح الحاملون لتأشيرة سارية المفعول أو تأشيرة عند الوصول، غير مطالبين بالحصول على موافقة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب أو الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

- يُستثنى من فحص المسحة PCR الأطفال تحت 12 سنة، والأطفال ذوي إعاقة متوسطة أو شديدة.

- شهادة فحص المسحة PCR السلبية يجب أن تكون صالحة لمدة 96 ساعة من وقت الفحص.

- تحميل تطبيق الجوال COVID-19 DXB.المملكة العربية السعودية الأمارات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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