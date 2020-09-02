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الأخبار - الشرطة البريطانية: وقوع حوادث طعن بمدينة برمنجهام وإصابة عدد من الأشخاص
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الأحد 06 سبتمبر 2020 02:23 مساءً
الأخبار - فتح التحقيق بنيويورك في وفاة أمريكي أسود على يد الشرطة
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الأحد 06 سبتمبر 2020 02:23 مساءً
الأخبار - الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة تعد الأكبر في العالم
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الأحد 06 سبتمبر 2020 02:23 مساءً
الأخبار - وفيات كورونا حول العالم تتخطى 884 ألف شخص والإصابات تتجاوز 27 مليونا و67 ألف شخص
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الأحد 06 سبتمبر 2020 02:23 مساءً
الأخبار - روسيا تسجل 5195 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
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الأحد 06 سبتمبر 2020 02:23 مساءً
الأخبار - الهند تسجل 90632 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
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الأحد 06 سبتمبر 2020 02:23 مساءً
الأخبار - إجمالي صادرات مصر الزراعية تتجاوز 4 ملايين طن منذ بداية 2020
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الأحد 06 سبتمبر 2020 02:23 مساءً
الأخبار - البرازيل تسجل 30168 إصابة و682 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة
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الأحد 06 سبتمبر 2020 02:23 مساءً
الأخبار - مصر في المجموعة السابعة لكأس العالم لكرة اليد رفقة السويد والتشيك وممثل أمريكا الجنوبية
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الأحد 06 سبتمبر 2020 02:23 مساءً
الأخبار - ألمانيا تهدد روسيا بعقوبات في قضية تسميم المعارض نافالني وتمهلها بضعة أيام لتقديم توضيحات
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الأحد 06 سبتمبر 2020 02:22 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
ولي العهد السعودي يلتقي كوشنر في الرياض
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 02 سبتمبر 2020 12:46 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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