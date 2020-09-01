"العلكمي": التعليم عن بُعد يعتمد في أدائه على احترافية المعلم والمعلمة

★ ★ ★ ★ ★

تفقَّد عددًا من مدارس سراة عبيدة مع انطلاقة العام الدراسي الجديد

تفقَّد مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة، الدكتور حسن بن محمد العلكمي، اليوم الثلاثاء عددًا من مدارس المحافظة؛ للاطلاع على انطلاقة الرحلة التعليمية للعام الدراسي 1442هـ بالتعليم عن بُعد عبر منصة مدرستي، وذلك بعد أن قررت وزارة التعليم أن تكون بداية العام الدراسي بالتعليم عن بُعد في ظل استمرار جائحة كورونا حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والطالبات.

وتفصيلاً، زار الدكتور العلكمي متوسطة ابن خلدون، واطلع على استعدادات المدرسة، وسير العملية التعليمية عن بُعد، وتجهيزات المدرسة لاستقبال الطلاب، وتفعيل الدور التقني والفني لحل أي مشكلة تقنية تواجههم في الدخول، واستخدام منصة مدرستي.

كما التقى العلكمي معلمي المدرسة، وناقش معهم عمل منصة مدرستي، وآلية شرح الدروس. كما زار ثانوية الإمام عبدالعزيز بن محمد، وتابع عملية إسناد الجداول المدرسية على منصة مدرستي.

وأكد ضرورة أن يكون في كل مدرسة فريق للدعم الفني، يعتمد على تبادل المعارف بين المعلمين والمهارات التقنية والتدريسية في ضوء تطبيق مجتمعات التعلم المهنية.

وقدم الشكر لقادة هذه المدارس مشيدًا بالدور المحوري والمهم للمعلمين والمعلمات في إدارة العملية التعليمية عن بُعد عبر منصة مدرستي، مؤكدًا أن التعليم عن بعد يعتمد على مدى احترافية المعلم والمعلمة في أداء دورهم وواجبهم الوظيفي والوطني، وخصوصًا في هذه المرحلة المهمة، بما يعزز معارف الطلاب والطالبات، ويزيد من نواتج التعلم؛ وذلك سعيًا للرقي بالعملية التعليمية، واستكمالاً لمتطلبات تحقيق أهداف الرؤية الوطنية الطموحة (رؤية السعودية 2030م).