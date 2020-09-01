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"الجالوق" يلتقي أعضاء اللجنة الإشرافية لـ"مدرستي"

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أكد المُضي في العام الدراسي وفقًا لخطة وزارة التعليم

التقى مدير التعليم بمحافظة المخواة اليوم أعضاء اللجنة الإشرافية لمنصة "مدرستي" على مستوى تعليم المخواة، وأوضح أن الاجتماع ناقش الدعم الفني، والحلول اللازم تنفيذها لتمكين المستفيدين من خدمات منصة "مدرستي"، وشدَّد على استكمال الجداول، وربط الطلاب بالفصول الافتراضية، وتسجيل دخول المعلمين والطلاب.

كما ناقش الاجتماع التقارير اليومية المتسلسلة من المعلمين إلى قيادات المدارس والمكاتب، ورفعها لإدارة التعليم، مشيرًا إلى أنه تم -وفقًا لما خُطط- زيارات ميدانية يومية للقيادات والمشرفين التربويين لدعم المدارس، والوقوف على ما تقدمه من خدمات للأسر وحلول لمشكلات الوصول للمنصة، إضافة إلى متابعة دوام الهيئة الإدارية والمعلمين حسب جدول الحضور اليومي.

وأوصى الاجتماع بضرورة تشكيل لجان تنفيذية للمنصة على مستوى المكاتب، ولجان تشغيلية على مستوى كل مدرسة.

وأوضح "الجالوق" أن المدارس قد بدأت وفقًا لتوجيهات الوزير تقديم الدعم الفني للأسر عبر نقاط خدمة ولي الأمر، كما أن الإدارة تعمل على استكمال التدريب على المنصة للمعلمين كافة.

وجدّد "الجالوق" ثقته بقدرة فِرق العمل على تجاوز التحديات، مؤكدًا أن البدايات محفوفة دومًا ببعض الصعوبات، وسيتم تجاوزها عبر جهود المعلمين وقادة المدارس، بالتعاون مع فرق الدعم من المشرفين والقيادات التعليمية على مستوى الإدارة، ووفق توجيهات الوزارة التي تبذل جهودًا كبيرة، تستوجب منا همة عالية، وتكاتف الجميع من أجل استمرار الرحلة التعليمية لأبناء وبنات الوطن، وتسخير كل الإمكانيات التي وفرتها القيادة الرشيدة لتقديم تعليم نوعي، يصنعون من خلاله مستقبل الأجيال ورفعة الوطن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية