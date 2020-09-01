الأردن ..آلاف الطلبة يعودون الى مدارسهم وفق برتوكول صحي وتربوي

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جي بي سي نيوز :- بدأت المدارس في محافظات المملكة صباح اليوم الثلاثاء، باستقبال الاف الطلبة للعام الدراسي الجديد 2021/2020 وفق برتوكول صحي وتربوي شامل، بعد عطلة استمرت لعدة شهور بسبب اتخاذ اجراءات احترازية لمواجهة جائحة كورونا.

وفي محافظة السلط، بدأت مدارس تربية السلط الحكومية والخاصة الدوام الرسمي بعدد 47 الف طالب وطالبة حضر نصفهم بناء على تعليمات البروتوكول الصحي، وتوزعوا على 106 مدارس حكومية و52 مدرسة خاصة، بعدما انهت استعداداتها الفنية والإدارية للعام الدراسي الجديد.

وقال مدير التربية هارون الرحاحلة لوكالة الأنباء الاردنية (بترا)، اثناء تفقده سير بدء العملية التعليمية بمدرسة بيوضة الشرقية الثانوية المختلطة للبنات، انه انتقل إلى المدارس الحكومية بتربية السلط من المدارس الخاصة نحو 2000 طالب وطالبة، وإن المديرية قامت بتنظيم دوام المدارس التابعة لها وفق النظام الفردي والزوجي، لضمان تحقيق الاشتراطات الواردة في البروتوكول الصحي وضمان حضور الطلبة إلى مدارسهم في الوقت المعتاد صباحا، مبينا أنه خصص لكل طالب متر مربع في الشعبة الصفية.

واضاف، إن توزيع الكتب الدراسية على الطلبة سيكون داخل الشعبة الصفية للعدد الموجود بداخلها لتفادي اكتظاظ الطلبة، مبينا انه تم تعويض النقص في عدد المدرسين على حساب التعليم الاضافي بعد تأهيلهم للتعامل مع الوضع القائم، كما تم وضع خطط للدعم النفسي للطلبة، وتوعيتهم بمخاطر فيروس كورونا وآليات الوقاية منه والحد من انتقال العدوى إضافة إلى تشكيل فرق للتأكد من تطبيق اجراءات السلامة حفاظا على الطلبة.

وفي محافظة المفرق، أكد مدير التربية والتعليم للواء البادية الشمالية الشرقية الدكتور جميل بكار خلال جولته التفقدية على المدارس مع بدء العام الدراسي الجديد، التزام المدارس بالتعليمات والمعايير الصحية من ارتداء الكمامات والقفازات والتباعد الاجتماعي، مشيرا الى أن ان المديرية قامت بصيانة المدارس وتزويدها بالاحتياجات الضرورية لبدء العملية التدريسية.

من جهته، قال مدير التربية والتعليم للواء البادية الشمالية الغربية الدكتور حسن الملاك، إنه سيتم تعويض الطلبة بتعليمهم المهارات الاساسية التي افتقدوها خلال العام الماضي، وهذا البرنامج سيستمر خلال الاسبوع الاول من بدء العام الدراسي، حيث اعدت الوزارة ملازم خاصة للمعلمين تتضمن المهارات الاساسية لكل صف، مؤكدا ان الدوام سيكون في بعض المدارس طبيعي، والبعض الاخر بالتناوب، لغاية تحقيق التباعد الجسدي بين الطلاب ويعتمد ذلك على عدد الطلاب ومساحة الصفوف.

وفي محافظة الطفيلة، بدأت نحو 120 مدرسة حكومية وخاصة في محافظة الطفيلة منذ صباح اليوم، باستقبال طلبتها ضمن بروتوكول صحي واشتراطات تعليمية، اشتملت على اجراءات وتدابير صحية، وتباعد اجتماعي بين الطلبة، وتوفير متطلبات حماية الطلبة والكوادر التعليمية والادارية من فيروس كورونا.

وبينت مديرة التربية والتعليم في الطفيلة الدكتور لبنى الحجاج، أنه تم تعقيم المدارس ودورات المياه واجراء الصيانة اللازمة للمشارب وخزانات المياه والمرافق الخدمية الاخرى التي اصبحت جاهزة لاستقبال الطلبة.

واضافت الحجاج إن المديرية استحدثت شعبا صفية جديدة لاستيعاب عملية انتقال الطلبة في عدد من المدارس، واستحداث شعب رياض أطفال، كما تم الانتهاء من تنظيم كشوفات التعليم الإضافي، حيث سيباشر معلمو الإضافي منذ اليوم الأول للفصل الدراسي، عملهم في المدارس التي يوجد فيها نقص للمعلمين والمعلمات في العديد من التخصصات، كما إن العمل جار على تنفيذ 9 مدارس ثانوية واساسية في عدة مناطق من المحافظة، بكلفة 20 مليون دينار، حيث بلغت نسب الانجاز ما بين 50 الى 75 بالمئة في العديد من المدارس، اضافة الى فتح غرفة عمليات لمتابعة الاستعداد للبدء بالعام الدراسي.

من جانبه، اوضح مدير تربية لواء بصيرا حازم العمريين أنه سيتم متابعة الاشتراطات التعليمة والصحية في المدارس من خلال تشكيل لجان لتفقد المدارس ومدى جاهزيتها، من حيث توفر المقاعد وتفقد صيانة المدارس مثل المياه والكهرباء وصيانة المقاعد والدورات الصحية للوقوف على مدى جاهزيتها.

وفي محافظة العقبة، انتظم اليوم نحو 45 الف طالب وطالبة بالدراسة منهم 33 الفا في 78 مدرسة حكومية، و12 الفا في 55 مدرسة ورياض اطفال خاصة، في مختلف مناطق محافظة العقبة وفق اجراءات صحية مشددة، فيما تم فتح 3 مدارس على نظام الفترتين الصباحي والمسائي لاستيعاب الطلبة المحولين من المدارس الخاصة الى الحكومية.

وقالت مديرة التربية والتعليم بالعقبة الدكتورة رابعة العيدي لـ (بترا)، إن طلبة المدارس من الصفوف الفردية انتظموا اليوم، بمدارسهم وفق تطبيق بروتوكول صحي داخل المدرسة يتضمن فحص درجات الحرارة وترك مسافة امان بين المقاعد وارتداء الكمامات الطبية واستخدام ادوات التعقيم لجميع الطلبة .

وبينت ان اليوم الدراسي الأول والثاني سيركز فيه المعلمون على اعطاء الارشادات الطبية الخاصة بالسلامة العامة للطلبة وتسليم الكتب المدرسية وتدريب المعلمين على البروتوكول الصحي واعداد الخطط اللازمة لاستقبال الطلبة وتامين بيئة سليمة ومطمئنة للطلبة.

بدورهم، أشاد أولياء امور طلبة بالإجراءات الصحية التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم، ممثلة بمديرياتها في المحافظات، مثمنين جهود المعلمين وانتظامهم منذ اليوم الدراسي الأول لإعطاء الحصص الصفية ضمن معايير صحية عالية المستوى تهدف الى الحفاظ على الصحة العامة للطلبة .

وقام محافظ العقبة محمد الرفايعة، ترافقه مديرة التربية والتعليم، وعدد من المسؤولين الحكوميين بالعقبة، بجولة تفقدية لعدد من المدارس والاطلاع على اهم الاجراءات الصحية التي تم تطبيقها للسير بالعملية التعليمية.