مزارعو البقاع يناشدون حكومتهم الضغط على الاردن لفتح معبر جابر ومصدر يرد

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جي بي سي نيوز - : اعتبر رئيس تجمع المزارعين والفلاحين في البقاع ابراهيم الترشيشي في بيان أن “قرار الأردن استمرار إقفال معبر جابر أمام الشاحنات الزراعية اللبنانية يشكل صدمة للمزارعين، مشيرا الى أن “الشاحنات موجودة منذ أكثر من خمسة عشرة يوما عند هذا المعبر علما أن أغلب الشاحنات تمر بشكل ترانزيت”.

وقال: “بحسب وعد وزير الداخلية الأردنية كان من المفترض إن يفتح المعبر اليوم وتعبر الشاحنات اللبنانية التي يصل عددها الى أكثر من 50 شاحنة، لكن لم يتم الإيفاء بالوعد الأردني الذي عاد ومدد الاقفال الى الثالث من ايلول المقبل، الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد من الخسائر عند أصحاب الشاحنات والسلع الزراعية و تلف وتضرر المنتجات الزراعية داخل الشاحنات المحتجزة منذ تاريخ 12 الشهر الحالي”.

وناشد المزارعون والمصدرون الدولة اللبنانية بـ “التواصل مع الجانب الأردني وفتح الحدود امام الشاحنات اللبنانية بالسرعة الممكنة لأن الإقفال تسبب بكساد الإنتاج الزراعي في الأسواق المحلية وتدني الأسعار وتلف المزيد من الانتاجات الزراعية”.

وتخوف الترشيشي من “استمرار الاقفال ولمدة طويلة، الأمر الذي يجعل التصدير البري شبه مستحيل وعلى الجميع في الجانب اللبناني الرسمي التحرك وفتح هذه الطريق التي كان يعبرها يوميا ما يقارب ألف طن”.

غير ان مصادر اردنية قالت للمدينة نيوز بأن سبب الاقفال يعود لتفشي وباء كورونا ودخول عشرات الحالات من هذا المعبر ، الامر الذي تقرر بسببه الاغلاق حفاظا على الصحة العامة ، علما بأن الجانبين متضرران من هذا لغلاق .