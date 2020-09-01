الاردن : ضبط مركبة تسير بسرعة 143 كلم في شارع سرعته 60 كلم

★ ★ ★ ★ ★

جي بي سي نيوز - : قال تقرير أمني بأن احدى الدوريات الخارجية ضبطت الاثنين سيارة تسير بسرعة 143 كلم في لساعة في منطقة جرف لدراويش في الطفيلة .

وقال التقرير بأنه تم تصوير السيارة وسرعتها علما بأن السرعة القصوى المقررة على الطريق المذكور هي 60 كلم في لساعة .

وقد تم حجز رخصة السائق وتحرير مخالفة له مع الاجراءات القانونية الاخرى .