جي بي سي نيوز - : قال تقرير أمني بأن احدى الدوريات الخارجية ضبطت الاثنين سيارة تسير بسرعة 143 كلم في لساعة في منطقة جرف لدراويش في الطفيلة .
وقال التقرير بأنه تم تصوير السيارة وسرعتها علما بأن السرعة القصوى المقررة على الطريق المذكور هي 60 كلم في لساعة .
وقد تم حجز رخصة السائق وتحرير مخالفة له مع الاجراءات القانونية الاخرى .
الاردن : ضبط مركبة تسير بسرعة 143 كلم في شارع سرعته 60 كلم
جي بي سي نيوز - : قال تقرير أمني بأن احدى الدوريات الخارجية ضبطت الاثنين سيارة تسير بسرعة 143 كلم في لساعة في منطقة جرف لدراويش في الطفيلة .