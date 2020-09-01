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وصول ماكرون إلى لبنان في ثاني زيارة له بأقل من شهر

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وصول ماكرون إلى لبنان في ثاني زيارة له بأقل من شهر وصول ماكرون إلى لبنان في ثاني زيارة له بأقل من شهر

جي بي سي نيوز :- وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العاصمة اللبنانية بيروت، في زيارة تعد الثانية في غضون أقل من شهر، حيث زار لبنان في أعقاب انفجار مرفأ بيروت.

وسيستهل ماكرون زيارته مساء اليوم الاثنين، بزيارة السيدة فيروز في منزلها بعيدا عن الإعلام، وذلك وفق جدول مواعيده الذي أعلنته السفارة الفرنسية في لبنان صباح اليوم.

وقالت السفارة في بيانها إن "هذه الزيارة ستشكل أيضا فرصة للرئيس ماكرون للاحتفال بمئوية لبنان الكبير".

ومن المقرر أن يحتفل ماكرون صباحا في محمية أرز جاج في منطقة جبيل بمئوية لبنان الكبير، على أن يزور بعدها مرفأ بيروت حيث سيلتقي ممثلين عن الأمم المتحدة وهيئات المجتمع المدني.

وظهر الثلاثاء، سيقام لماكرون حفل استقبال رسمي في القصر الجمهوري في بعبدا يتخلله غداء يقيمه الرئيس عون على شرف ضيف لبنان.

كما سيزور ماكرون مستشفى رفيق الحريري في بيروت، ومساء الثلاثاء، من المتوقع أن يلتقي البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي في قصر الصنوبر، وسيجتمع مع المسؤولين السياسيين اللبنانيين، على أن يعقد مؤتمرا صحفيا في ختام الزيارة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

جي بي سي نيوز

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