أخبار عاجلة

حاولت إسكاته برشوة 750 ألف دولار .. ضابط مخابرات سابق: قطر مولت الحوثيين لاستهداف السعودية -
حاولت إسكاته برشوة 750 ألف دولار .. ضابط مخابرات سابق: قطر مولت الحوثيين لاستهداف السعودية -
فيديو يتسبب بتوقيف امرأة في مطار أوكراني ومنعها من السفر مستقبلاً -
فيديو يتسبب بتوقيف امرأة في مطار أوكراني ومنعها من السفر مستقبلاً -
بطاقة الوحدة (الآسيوية) في قبضة الهلال .. ومصير الاتحاد في ( يد) النصر -
4 مناطق في مرمى تنبيهات "الأرصاد".. أمطار رعدية وأتربة مثارة ورياح نشطة -
بطاقة الوحدة (الآسيوية) في قبضة الهلال .. ومصير الاتحاد في ( يد) النصر -
4 مناطق في مرمى تنبيهات "الأرصاد".. أمطار رعدية وأتربة مثارة ورياح نشطة -
شاهد.. دهس مسن في "قوز القنفذة" يجدد المطالبة بجسور مشاة -
انعقاد ثاني جلسة محاكمة قادة الانقلابيين في عدن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تعاملات الثلاثاء.. النفط يرتفع 1 % وبرنت عند 45.78 دولار للبرميل

Print
تعاملات الثلاثاء.. النفط يرتفع 1 % وبرنت عند 45.78 دولار للبرميل تعاملات الثلاثاء.. النفط يرتفع 1 % وبرنت عند 45.78 دولار للبرميل
تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات

تعاملات الثلاثاء.. النفط يرتفع 1 % وبرنت عند 45.78 دولار للبرميل

ارتفعت النفط خلال تعاملات الثلاثاء مع انخفاض الدولار الأمريكي لأدنى مستوى منذ مايو 2018، ووسط متابعة مستجدات فيروس "كورونا" وتأثيره في مستويات الطلب العالمي على الخام.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم نوفمبر بنحو 1.1% إلى 45.78 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

ووفق رويترز، صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 1% عند 43.05 دولار للبرميل.

وتراجع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات- بنحو 0.4% إلى 91.791 نقطة.النفط أسعار النفط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أسعار النفط تنخفض.. وبرنت ما زال فوق الـ45 دولارًا للبرميل

أسعار النفط تنخفض.. وبرنت ما زال فوق الـ45 دولارًا للبرميل

شبكة عيون الإخبارية