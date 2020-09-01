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تطبق بدءا من اليوم 5 إجراءات للتعايش مع كورونا

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وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "مصراوي" أن تلك الإجراءات التي تتخذها المصرية، من أجل مواجهة تفشي في البلاد.

وجاءت تلك الإجراءات على النحو التالي:

© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany

1- المطارات:

اعتبارًا من أول سبتمبر، سيتم تطبيق الاختبار الخاص بتحليل "PCR" على جميع القادمين من الخارج قبل 72 ساعة من الموعد المحدد لإقلاع الطائرة القادمة لمصر، وقبل 72 ساعة من الوصول للأراضي المصرية للقادمين برًا أو بحرًا.

ويستثني القرار الأطفال، الذين لا تزيد أعمارهم على 6 سنوات.

2- السياحة الثقافية:

سيتم السماح بالأنشطة السياحية الثقافية، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية.

3- الحدائق والمتنزهات:

وسيتم السماح بتطبيق المعايير ذاتها، التي يتم تطبيقها حاليا مع المطاعم على الحدائق ودور الملاهي والمتنزهات، التي لها أسوار ويكون دخولها بتذاكر، مثل حدائق الحيوان أو حديقة المنتزه في مدينة الإسكندرية، أو الملاهي وغيرها من الأماكن المفتوحة، على ألا يزيد العدد عن 50%.

وسيتم السماح بدخول أعداد محددة من المترددين على مدار اليوم، وبنفس الشروط والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

4- الشواطئ:

يستمر قرار الحكومة بإغلاق الشواطئ العامة، أمام الجمهور، الصادر منذ أبريل/نيسان الماضي، بالإضافة إلى منع إقامة أية احتفاليات أو فعاليات للحد من انتشار فيروس كورونا، مع التأكد من الإغلاق الكامل للشواطئ.

5- الأديرة:

تفتح الأديرة أبوابها لاستقبال الزوار، بالسيارات الملاكي فقط، وبشروط وإجراءات احترازية.

وأعلنت مختلف الأديرة المصرية، أنها مستعدة لعودة الفتح مجددًا واستقبال الزوار، بدءا من اليوم، بعد إغلاقها أمام الزوار طوال فترة "كورونا" ولمدة تجاوزت 5 أشهر متواصلة، وإلغاء رحلات الخلوات بها.

وأعلن دير السيدة العذراء مريم "السريان"، أحد أديرة وادي النطرون في صحراء البحيرة، عن استقبال الزائرين من الأقباط بدءًا من أول سبتمبر، مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية، التي أقرتها الدولة في خطتها لمواجهة فيروس كورونا.

SputnikNews

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