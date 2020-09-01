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تَصادم بمكة يخلّف 7 إصابات بينها حالة خطيرة

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تَصادم بمكة يخلّف 7 إصابات بينها حالة خطيرة تَصادم بمكة يخلّف 7 إصابات بينها حالة خطيرة
تم تقديم الخدمة الإسعافية ونقلهم للمستشفيات

تَصادم بمكة يخلّف 7 إصابات بينها حالة خطيرة

أصيب 7 أشخاص في حادث مروري مساء أمس على طريق السيل بالقرب من منطقة الزيمة شرقي مكة المكرمة.

وفي التفاصيل، تَلَقّت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، مساء أمس، بلاغًا من مواطن يفيد بوجود حادث تصادم على طريق السيل فوق كبري الزيمة، وبه عدد من الإصابات. وفور تلقي البلاغ تم توجيه 4 فِرَق إسعافية.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أنه حين وصول أول فرقة للموقع تَبَيّن وجود 7 إصابات؛ 3 منها متوسطة و3 أخرى طفيفة، وإصابة واحدة خطرة.

وأكد " بادومان " أنه تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلوا إلى مستشفى النور التخصصي ومستشفى الملك فيصل بالششة.حادث مروري هيئة الهلال الأحمر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية