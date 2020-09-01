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منظمة الصحة العالمية داعية إلى مواصلة قيود العزل: هذه الوصفة كارثة

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منظمة الصحة العالمية داعية إلى مواصلة قيود العزل: هذه الوصفة كارثة منظمة الصحة العالمية داعية إلى مواصلة قيود العزل: هذه الوصفة كارثة
تيدروس: نريد أن نرى الأطفال يعودون إلى المدارس.. لكن نريده بأمان

منظمة الصحة العالمية داعية إلى مواصلة قيود العزل: هذه الوصفة كارثة

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أمس الإثنين، إن المنظمة دعت دول العالم إلى مواصلة قيود العزل المفروضة لمواجهة ، مضيفاً أن رفع القيود دون السيطرة على الفيروس سيكون "وصفة لكارثة".

وأقر تيدروس، بأن كثيراً من الناس قد ضاقوا ذرعاً بالقيود وينشدون العودة إلى الحياة الطبيعية بعد ثمانية أشهر من ظهور الوباء.

ووفق رويترز قال في مؤتمر صحفي "نريد أن نرى الأطفال يعودون إلى المدارس، ويعود الناس إلى أماكن العمل، لكننا نريد أن نرى إنجاز ذلك بأمان".

وأضاف تيدروس "لا يمكن لأي دولة أن تتظاهر بأن الوباء قد انتهى.. الحقيقة هي أن هذا الفيروس ينتشر بسهولة. رفع القيود دون سيطرة هو وصفة لكارثة".منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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