★ ★ ★ ★ ★

جي بي سي نيوز:- قبيل ساعات من وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العاصمة اللبنانية، وبعد مرور 21 يوما على استقالة رئيس الحكومة حسان دياب على خلفية انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس، مودياً بحياة 190 شخصاً ومخلفاً آلاف الجرحى، أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون رسميا الإثنين تكليف السفير مصطفى أديب بتشكيل حكومة جديد ، بحسب "العربية" .

إلى ذلك، أعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهوريّة أنّ عون استدعى أديب لتكليفه رسميا بتشكيل الحكومة، تزامناً مع وصول الرئيس المكلّف إلى القصر الرئاسي، الذي أكد في كلمة مقتضبة، أنه سيشكل الحكومة في وقت قياسي.

كما تعهد بأن تكون الحكومة المقبلةمن أصحاب الكفاءة، ووعد باجراء الإصلاحات الضرورية للبلاد.

وكان السفير الألماني وصل أمس الأحد إلى بيروت قادماً من ألمانيا، بعد توافق خلف الكواليس على تسميته من قبل الكتل الكبرى في البرلمان.

وفي وقت سابق اليوم استمع عون خلال ما يعرف بالاستشارات النيابية إلى ترشيحات معظم النواب من أجل تسمية من يتولى تأليف حكومة جديدة، ليصب الاجماع في صالح أديب، بمجموع 90 صوتا من أصل