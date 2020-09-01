اليابان.. رياح قوية وأمطار غزيرة تضرب جزيرة أوكيناوا مع اقتراب إعصار ميساك

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السلطات تحثّ السكان على الانتقال إلى مبان متينة

ضربت أمطار غزيرة ورياح خطيرة جزرًا في جنوب اليابان اليوم، مع اقتراب إعصار ميساك من المنطقة.

وحثت السلطات، السكانَ على الانتقال إلى مبانٍ متينة؛ حيث حذّرت من رياح عنيفة وعواصف قاسية وأمواج عالية وفيضانات.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أن أربعة أشخاص على الأقل أصيبوا في جزيرة أوكيناوا.

وأوضحت أن الإعصار مايساك جلب عواصف تصل سرعتها إلى 196 كيلومترًا/الساعة إلى جزيرة كومي، وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 33 ألف منزل في أوكيناوا وكومي.

ويُتوقع أن تتسبب العاصفة في إلغاء 238 رحلة جوية في منطقة أوكيناوا اليوم، بعد أن تم إلغاء إجمالي 266 رحلة جوية في اليوم السابق.اليابان