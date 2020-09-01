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"رحال الريث".. يجوب قمم القهر بالزوار عشقًا للنزهة ومضيافًا للسياح

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دائمًا ما يرافق السياح ليدلهم على المواقع الجميلة ويحذرهم من المخاطر

يجوب قمم جبل زهوان أو كما يطلق عليه جبل القهر بمركبته الذي يتجاوز عمرها 35 عامًا، مرتديًا زيه الشعبي الذي لا يفارقه وفي أغلب أوقاته لا يكون بمفرده، بل يرافقه السياح الذين يتوافدون من مختلف المواقع بهدف التعرف على تلك القمم، إذ بات معروفًا في تلك الجبال أنه قلما يمشي وحيدًا دون سياح يدلهم على المطلات والمواقع الجميلة ويحذرهم من المخاطر .

ويستقبل راعي الريثي ضيوف الجبل على حسابه الخاص غالبًا ويكرمهم ويجول بهم في تلك القمم التي تعرف بغرابتها ووجود الآثار بها، وباتت مركبته المجهزة لعبور تلك الطرق الشاقة مشهودة في لقطات الزوار ومعروفة بكل الطرقات قي المحافظة لشهرته في خدمة المحافظة سياحيًا دون قيد أو شرط.

ويقضي الريثي بعض لياليه في نزهة فوق المنحدرات الجبلية المرتفعة مستمتعًا بالطبيعة البكر والهدوء الذي يسود قمم جبل زهوان مع زائريه، إذ يواصل هذه الجهود منذ سنوات طويلة دون توقف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية