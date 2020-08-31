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7ر1 مليار دولار قيمة المساعدات الخارجية للأردن في سبعة أشهر

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7ر1 مليار دولار قيمة المساعدات الخارجية للأردن في سبعة أشهر 7ر1 مليار دولار قيمة المساعدات الخارجية للأردن في سبعة أشهر

جي بي سي نيوز :- بلغ اجمالي قيمة المساعدات الخارجية المقدمة للأردن من قبل الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية للأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، 7ر1 مليار دولار، وفقا لبيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وتوزعت قيمة المساعدات الخارجية على المنح التنموية، حيث بلغت 589 مليون دولار، والقروض الميسرة 507 مليون دولار، فيما بلغت قيمة المنح الاضافية ضمن خطة الاستجابة للازمة السورية 597 مليون دولار. وتوزعت المنح الاضافية ضمن خطة الاستجابة للازمة السورية على عدة بنود، وبلغت قيمة بند دعم اللاجئين 124 مليون دولار، وبند دعم مشاريع للمجتمعات المستضيفة 123 مليون دولار، اما بند دعم الموازنة العامة فبلغت قيمته 350 مليون دولار. وبلغت قيمة المساعدات الخارجية المقدمة للاردن في شهر تموز الحالي، وفقا للبيانات ذاتها، مليار دولار، تقسمت على المنح التنموية بقيمة 395 مليون دولار، والقروض الميسرة بقيمة 284 مليون دولار، والمنح الاضافية ضمن خطة الاستجابة للازمة السورية بقيمة 384 مليون دولار. --(بترا)

جي بي سي نيوز

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