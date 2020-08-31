أخبار عاجلة

حاولت إسكاته برشوة 750 ألف دولار .. ضابط مخابرات سابق: قطر مولت الحوثيين لاستهداف السعودية -
حاولت إسكاته برشوة 750 ألف دولار .. ضابط مخابرات سابق: قطر مولت الحوثيين لاستهداف السعودية -
فيديو يتسبب بتوقيف امرأة في مطار أوكراني ومنعها من السفر مستقبلاً -
فيديو يتسبب بتوقيف امرأة في مطار أوكراني ومنعها من السفر مستقبلاً -
بطاقة الوحدة (الآسيوية) في قبضة الهلال .. ومصير الاتحاد في ( يد) النصر -
4 مناطق في مرمى تنبيهات "الأرصاد".. أمطار رعدية وأتربة مثارة ورياح نشطة -
بطاقة الوحدة (الآسيوية) في قبضة الهلال .. ومصير الاتحاد في ( يد) النصر -
4 مناطق في مرمى تنبيهات "الأرصاد".. أمطار رعدية وأتربة مثارة ورياح نشطة -
شاهد.. دهس مسن في "قوز القنفذة" يجدد المطالبة بجسور مشاة -
انعقاد ثاني جلسة محاكمة قادة الانقلابيين في عدن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. جي بي سي نيوز

صناعة الأردن تطالب بفتح المطار بشكل كامل

Print
صناعة الأردن تطالب بفتح المطار بشكل كامل صناعة الأردن تطالب بفتح المطار بشكل كامل

جي بي سي نيوز:- طالب رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير بفتح المطار بشكل كامل.وبين الجغبير في تصريح إلى "الرأي" أن فتح المطار بات ضرورة ملحة مبينا أن على التفكير في الاقتصاد الذي تضرر بسبب جائحة كورونا.

وأشار إلى أن على الحكومة عدم التفكير بالحظر الشامل أو الجزئي نظرا لأن القطاعات الاقتصادية اصبحت غير قادرة على تحمل أعباء جائحة كورونا.ودعا الجغبير الحكومة لتقبل فكرة التعايش مع المرض بما يتوازن مع إجراءات الوقاية بالحد الممكن.

وكانت الحكومة اغلقت المطار بشكل كامل مع بدء الحظر الشامل في اذار الماضي وتوقف السفر كليا في الاردن والعالم ثم فتحته الحكومة جزئيا برحلات محدودة الى عدة دول قبل شهر تقريبا.

وتعاني شركات الطيران من تعثر اعمالها اثر توقف حركة السفر واغلاق المطارات.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
الحكومة الاردنية تعلن الإجراءات المتبعة لفتح المطارات الدولية

الحكومة الاردنية تعلن الإجراءات المتبعة لفتح المطارات الدولية

حدث في 8 ساعات| السيسي يلتقي الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي.. والحكومة تبحث الاستعداد للموجة الثانية من "كورونا"

حدث في 8 ساعات| السيسي يلتقي الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي.. والحكومة تبحث الاستعداد للموجة الثانية من "كورونا"

المخابرات الفرنسية تنضم لجهود تشكيل الحكومة اللبنانية

المخابرات الفرنسية تنضم لجهود تشكيل الحكومة اللبنانية

المخابرات الفرنسية تنضم لجهود تشكيل الحكومة اللبنانية

المخابرات الفرنسية تنضم لجهود تشكيل الحكومة اللبنانية

شبكة عيون الإخبارية