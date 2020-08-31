صناعة الأردن تطالب بفتح المطار بشكل كامل

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جي بي سي نيوز:- طالب رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير بفتح المطار بشكل كامل.وبين الجغبير في تصريح إلى "الرأي" أن فتح المطار بات ضرورة ملحة مبينا أن على الحكومة التفكير في الاقتصاد الذي تضرر بسبب جائحة كورونا.

وأشار إلى أن على الحكومة عدم التفكير بالحظر الشامل أو الجزئي نظرا لأن القطاعات الاقتصادية اصبحت غير قادرة على تحمل أعباء جائحة كورونا.ودعا الجغبير الحكومة لتقبل فكرة التعايش مع المرض بما يتوازن مع إجراءات الوقاية بالحد الممكن.

وكانت الحكومة اغلقت المطار بشكل كامل مع بدء الحظر الشامل في اذار الماضي وتوقف السفر كليا في الاردن والعالم ثم فتحته الحكومة جزئيا برحلات محدودة الى عدة دول قبل شهر تقريبا.

وتعاني شركات الطيران من تعثر اعمالها اثر توقف حركة السفر واغلاق المطارات.