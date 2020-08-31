أخبار عاجلة

حاولت إسكاته برشوة 750 ألف دولار .. ضابط مخابرات سابق: قطر مولت الحوثيين لاستهداف السعودية -
حاولت إسكاته برشوة 750 ألف دولار .. ضابط مخابرات سابق: قطر مولت الحوثيين لاستهداف السعودية -
فيديو يتسبب بتوقيف امرأة في مطار أوكراني ومنعها من السفر مستقبلاً -
فيديو يتسبب بتوقيف امرأة في مطار أوكراني ومنعها من السفر مستقبلاً -
بطاقة الوحدة (الآسيوية) في قبضة الهلال .. ومصير الاتحاد في ( يد) النصر -
4 مناطق في مرمى تنبيهات "الأرصاد".. أمطار رعدية وأتربة مثارة ورياح نشطة -
بطاقة الوحدة (الآسيوية) في قبضة الهلال .. ومصير الاتحاد في ( يد) النصر -
4 مناطق في مرمى تنبيهات "الأرصاد".. أمطار رعدية وأتربة مثارة ورياح نشطة -
شاهد.. دهس مسن في "قوز القنفذة" يجدد المطالبة بجسور مشاة -
انعقاد ثاني جلسة محاكمة قادة الانقلابيين في عدن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. جي بي سي نيوز

بأعلام مذهبية.. اعتداء عناصر حزب الله وأمل على ناشطين ..

Print
بأعلام مذهبية.. اعتداء عناصر حزب الله وأمل على ناشطين .. بالفيديو بأعلام مذهبية.. اعتداء عناصر حزب الله وأمل على ناشطين ..

جي بي سي نيوز :- رافعين شعارات مذهبية، اعتدى عناصر من حركة أمل وميليشيات حزب الله أثناء مسيرة بالدراجات النارية في بيروت، اليوم الأحد، على المارة والسيارات. كما قامت تلك العناصر بتحطيم وكسر معدات تقنية لناشطين لبنانيين كانوا يستعدون لعقد مؤتمر صحافي.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، كان الناشطون ينوون الإعلان عن تحرك احتجاجي مرتقب في مطلع سبتمبر.

وتعرض المعتدون لعدد من الشبان الذين يعملون على تركيب الأجهزة الإلكترونية، فأصيب أحد المشاركين بجرح في عنقه.

إلى ذلك، انطلقت مسيرة بالدراجات النارية من الضاحية الجنوبية ترفع رايات طائفية وأعلام حركة أمل وحزب الله.

والخميس الماضي، اندلعت اشتباكات بين مسلحين من حزب الله وسكان في منطقة خلدة ببيروت، ما أدى لسقوط قتيلين وإصابة آخرين بجروح.

وسبب الاشتباك في خلدة هو "تعليق رايات دينية وأعلام حزبية بين جهات ومناصرين حزبيين وبين العرب من سكان المنطقة"، وهم من المؤيدين لـ"تيار المستقبل"، حسب الوكالة الوطنية للإعلام في المنطقة.

وعمل الجيش، الذي استقدم وحدات إلى المنطقة، على تطويق الحادث، وعمد إلى إغلاق الطريق لحماية المواطنين من الإصابة بالرصاص نتيجة الاشتباكات.

وأعلن الجيش على حسابه في موقع "تويتر"، توقيف أربعة أشخاص، بينهم سوريان في منطقة خلدة، وملاحقة باقي المتورطين لتوقيفهم. وأكد أنه تم "تطويق الإشكال وتسيير دوريات في منطقة خلدة".

ومن بين القتلى رجل من أبناء العشائر العربية في منطقة خلدة، وآخر من الجنسية السورية. وجُرح في الإشكال أيضاً ثلاثة أشخاص.

من جهتها، نفت حركة أمل، حليفة حزب الله، مشاركتها في الاشتباكات المسلحة بمنطقة خلدة في بيروت.

العربية 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. صورة عروسين على شاطئ البحر تنتهي بكارثة

بالفيديو.. صورة عروسين على شاطئ البحر تنتهي بكارثة

بالفيديو : محتجون يرشقون قوى الأمن في محيط البرلمان اللبناني بالحجارة

بالفيديو : محتجون يرشقون قوى الأمن في محيط البرلمان اللبناني بالحجارة

بالفيديو.. "العرفج": ضَعْف الاتصالات وانقطاع الكهرباء لا تتحملهما وزارة التعليم.. مشكلات لها حلول

بالفيديو.. "العرفج": ضَعْف الاتصالات وانقطاع الكهرباء لا تتحملهما وزارة التعليم.. مشكلات لها حلول

بالفيديو.. "العرفج": ضَعْف الاتصالات وانقطاع الكهرباء لا تتحملهما وزارة التعليم.. مشكلات لها حلول

بالفيديو.. "العرفج": ضَعْف الاتصالات وانقطاع الكهرباء لا تتحملهما وزارة التعليم.. مشكلات لها حلول

شبكة عيون الإخبارية