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جي بي سي نيوز :- قال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة انه اتفق رؤساء الحكومات السابقون على تسمية السفير مصطفى أديب مرشحا لرئاسة الحكومة اللبنانية .

و مصطفى أديب هو سفير لبنان في ألمانيا .

وتحظى التسمية بميثاقية طائفية وسياسية، ما يؤمن لأديب الخطوة الأولى للسير بأمان في طريق الاستشارات والتأليف.

والسفير أديب شغل منصب مدير مكتب الرئيس نجيب ميقاتي في طرابلس سابقاً.

ومن المتوقع أن يبلغ الرئيس سعد الحريري أعضاء كتلته بالاسم، على أن تبدأ الاستشارات النيابية في قصر بعبدا غداً عند التاسعة صباحاً بأصوات مؤمنة لتكليف أديب تشكيل الحكومة.

وكالات