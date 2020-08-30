67 اصابة محلية بفيروس كورونا في الاردن

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جى بي سي نيوز :- سُجِّلت اليوم (73) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، على النحو الآتي:

- (67) حالة محليّة توزّعت كما يلي:

- (61) حالة في محافظة العاصمة عمّان، (56) حالة منها مخالطة لمصابين سابقين، و(5) حالات تحت الاستقصاء.

- (6) حالات في محافظة البلقاء، مخالطة لمصابين سابقين.

- (6) حالات خارجيّة، توزّعت كما يلي:

- (5) حالات لقادمين من الخارج ممّن يقيمون في فنادق الحجر، جميعهم من السعوديّة.

- حالة لسائق شاحنة أردني، قادم من مركز حدود العمري.

- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (1966) حالة.

- سُجّلت (22) حالة شفاء هذا اليوم، (16) في مستشفى الأمير حمزة، و(6) في مستشفى الملكة علياء.

- تمّ إجراء (9110) فحوصات مخبريّة، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (819171) فحصاً.

إجراءات أخرى:

- في ضوء استمرار ارتفاع عدد الإصابات المحليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأمر الدّفاع رقم (11) لسنة 2020م، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).