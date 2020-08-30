أخبار عاجلة

حاولت إسكاته برشوة 750 ألف دولار .. ضابط مخابرات سابق: قطر مولت الحوثيين لاستهداف السعودية -
فيديو يتسبب بتوقيف امرأة في مطار أوكراني ومنعها من السفر مستقبلاً -
فيديو يتسبب بتوقيف امرأة في مطار أوكراني ومنعها من السفر مستقبلاً -
بطاقة الوحدة (الآسيوية) في قبضة الهلال .. ومصير الاتحاد في ( يد) النصر -
4 مناطق في مرمى تنبيهات "الأرصاد".. أمطار رعدية وأتربة مثارة ورياح نشطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. جي بي سي نيوز

67 اصابة محلية بفيروس كورونا في الاردن

Print
67 اصابة محلية بفيروس كورونا في الاردن 67 اصابة محلية بفيروس كورونا في الاردن

جى بي سي نيوز :- سُجِّلت اليوم (73) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، على النحو الآتي:
- (67) حالة محليّة توزّعت كما يلي:
- (61) حالة في محافظة العاصمة عمّان، (56) حالة منها مخالطة لمصابين سابقين، و(5) حالات تحت الاستقصاء.
- (6) حالات في محافظة البلقاء، مخالطة لمصابين سابقين.
- (6) حالات خارجيّة، توزّعت كما يلي:
- (5) حالات لقادمين من الخارج ممّن يقيمون في فنادق الحجر، جميعهم من السعوديّة.
- حالة لسائق شاحنة أردني، قادم من مركز حدود العمري.
- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (1966) حالة.
- سُجّلت (22) حالة شفاء هذا اليوم، (16) في مستشفى الأمير حمزة، و(6) في مستشفى الملكة علياء.
- تمّ إجراء (9110) فحوصات مخبريّة، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (819171) فحصاً.

إجراءات أخرى:
- في ضوء استمرار ارتفاع عدد الإصابات المحليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأمر الدّفاع رقم (11) لسنة 2020م، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
الحكومة الاردنية تعلن الإجراءات المتبعة لفتح المطارات الدولية

الحكومة الاردنية تعلن الإجراءات المتبعة لفتح المطارات الدولية

قوائم الدول حسب التصنيف اللوني (تفاصيل)

قوائم الدول حسب التصنيف اللوني (تفاصيل)

تسجيل 10 إصابات جديدة بالفيروس في البلقاء

تسجيل 10 إصابات جديدة بالفيروس في البلقاء

ماكرون: المسؤولون في لبنان تعهدوا بتشكيل حكومة خلال 15 يوما وتنفيذ الإصلاحات خلال 8 أسابيع

ماكرون: المسؤولون في لبنان تعهدوا بتشكيل حكومة خلال 15 يوما وتنفيذ الإصلاحات خلال 8 أسابيع

شبكة عيون الإخبارية