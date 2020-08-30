أخبار عاجلة

حاولت إسكاته برشوة 750 ألف دولار .. ضابط مخابرات سابق: قطر مولت الحوثيين لاستهداف السعودية -
حاولت إسكاته برشوة 750 ألف دولار .. ضابط مخابرات سابق: قطر مولت الحوثيين لاستهداف السعودية -
فيديو يتسبب بتوقيف امرأة في مطار أوكراني ومنعها من السفر مستقبلاً -
فيديو يتسبب بتوقيف امرأة في مطار أوكراني ومنعها من السفر مستقبلاً -
بطاقة الوحدة (الآسيوية) في قبضة الهلال .. ومصير الاتحاد في ( يد) النصر -
4 مناطق في مرمى تنبيهات "الأرصاد".. أمطار رعدية وأتربة مثارة ورياح نشطة -
بطاقة الوحدة (الآسيوية) في قبضة الهلال .. ومصير الاتحاد في ( يد) النصر -
4 مناطق في مرمى تنبيهات "الأرصاد".. أمطار رعدية وأتربة مثارة ورياح نشطة -
شاهد.. دهس مسن في "قوز القنفذة" يجدد المطالبة بجسور مشاة -
انعقاد ثاني جلسة محاكمة قادة الانقلابيين في عدن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. جي بي سي نيوز

لا استثناء للطلبة الأردنيين بالخارج من سياسة القبول في الجامعات الأردنية

Print
لا استثناء للطلبة الأردنيين بالخارج من سياسة القبول في الجامعات الأردنية لا استثناء للطلبة الأردنيين بالخارج من سياسة القبول في الجامعات الأردنية

جى بي سي نيوز :- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تصريحات وزير التعليم العالي الدكتور محي الدين توق بخصوص عودة الطلبة الأردنيين الدارسين في الجامعات غير الأردنية والراغبين بالالتحاق في الجامعات الأردنية لا تعني بالضرورة السماح لهؤلاء الطلبة بالتسجيل في الجامعات الأردنية بشكل تلقائي واستثناء من السياسة العامة للقبول في الجامعات الأردنية.
وأضافت الوزارة، حسب بيان صحفي، اليوم الأحد، أن هؤلاء الطلبة يمكنهم الالتحاق في الجامعات الأردنية شريطة تحقيق الحد الأدنى لمعدل الثانوية العامة المطلوب للقبول في كل تخصص كما تنص على ذلك السياسة العامة للقبول، حيث كان بإمكانهم التقدم بطلب للقبول الموحد خلال الفترة الرسمية المعلن عنها سابقاً والتي انتهت بتاريخ 25 / 8 /2020 والمنافسة على نسبة 5 بالمئة من المقاعد المخصصة لطلبة السنوات السابقة. واوضحت انه بامكان هؤلاء الطلبة الالتحاق في أي من الجامعات الرسمية ضمن البرنامج الموازي، أو في أي من الجامعات الخاصة، وبعد قبولهم يمكن النظر في معادلة المواد التي درسوها سابقاً في الجامعات غير الأردنية شريطة دراسة 50 بالمئة على الأقل من مواد الخطة الدراسية في الجامعة الأردنية التي التحقوا بها، وذلك وفقا للتشريعات النافذة في كل جامعة.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
الحكومة الاردنية تعلن الإجراءات المتبعة لفتح المطارات الدولية

الحكومة الاردنية تعلن الإجراءات المتبعة لفتح المطارات الدولية

قوائم الدول حسب التصنيف اللوني (تفاصيل)

قوائم الدول حسب التصنيف اللوني (تفاصيل)

تسجيل 10 إصابات جديدة بالفيروس في البلقاء

تسجيل 10 إصابات جديدة بالفيروس في البلقاء

ماكرون: المسؤولون في لبنان تعهدوا بتشكيل حكومة خلال 15 يوما وتنفيذ الإصلاحات خلال 8 أسابيع

ماكرون: المسؤولون في لبنان تعهدوا بتشكيل حكومة خلال 15 يوما وتنفيذ الإصلاحات خلال 8 أسابيع

شبكة عيون الإخبارية