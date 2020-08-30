أخبار عاجلة

حاولت إسكاته برشوة 750 ألف دولار .. ضابط مخابرات سابق: قطر مولت الحوثيين لاستهداف السعودية -
حاولت إسكاته برشوة 750 ألف دولار .. ضابط مخابرات سابق: قطر مولت الحوثيين لاستهداف السعودية -
فيديو يتسبب بتوقيف امرأة في مطار أوكراني ومنعها من السفر مستقبلاً -
فيديو يتسبب بتوقيف امرأة في مطار أوكراني ومنعها من السفر مستقبلاً -
بطاقة الوحدة (الآسيوية) في قبضة الهلال .. ومصير الاتحاد في ( يد) النصر -
4 مناطق في مرمى تنبيهات "الأرصاد".. أمطار رعدية وأتربة مثارة ورياح نشطة -
بطاقة الوحدة (الآسيوية) في قبضة الهلال .. ومصير الاتحاد في ( يد) النصر -
4 مناطق في مرمى تنبيهات "الأرصاد".. أمطار رعدية وأتربة مثارة ورياح نشطة -
شاهد.. دهس مسن في "قوز القنفذة" يجدد المطالبة بجسور مشاة -
انعقاد ثاني جلسة محاكمة قادة الانقلابيين في عدن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. جي بي سي نيوز

نصر الله: رفضنا عروضا أمريكية تضمن تطوير النظام السياسي لصالحنا

Print
نصر الله: رفضنا عروضا أمريكية تضمن تطوير النظام السياسي لصالحنا نصر الله: رفضنا عروضا أمريكية تضمن تطوير النظام السياسي لصالحنا

المدينة نيوز :- كشف أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله، أن الولايات المتحدة عرضت منذ عام 2000 وبعده، فتح قنوات اتصال به و"تطوير النظام السياسي لصالحنا"، وعرضت أموالا وسلطة مقابل التخلي.

وقال نصر الله في كلمة خلال إحياء الليلة العاشرة في ذكرى عاشوراء: "الولايات المتحدة عرضت على حزب الله منذ العام 2000 وبعدها، فتح قنوات اتصال به وتطوير النظام السياسي لصالحنا، كما وعُرض علينا أموال وسلطة"، مقابل التخلي عن قضيتنا، إلا أن الحزب لم يفعل ولن نفعل".

وتابع: "لا حياد إذا كانت المعركة بين حق وباطل، وواجبك الإلهي والشرعي والأخلاقي أن تقف إلى جانب الحق وتقاتل الباطل".

وتناول نصر الله الهجمة الإعلامية على حزبه بالقول: "يعتمدون سياسة الضخ الإعلامي، وهجمة المقالات ووسائل التواصل، وهذه المعركة الإعلامية اليوم، من أخطر المعارك التي تواجهنا ومن واجبنا أن نواجه... من جملة الوسائل في هذه المواجهة، الحفاظ على مصداقيتنا والتزامنا الأخلاقي والديني والسياسي، مما يحبط هذه الهجمات كلها".

وأضاف: "هدف حرب الشائعات هو تعزيز الضغوط النفسية على بيئتنا ومجتمعنا"، وذلك من أجل أن "نترك قضايا نصرة المستضعفين".

كما دعا إلى "مقاطعة وعدم متابعة مقالات ومقابلات كلها كذب وتزوير، فلماذا نتابع وسيلة إعلام قائمة على الكذب والتزوير؟".

المصدر: الميادين

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
الحكومة الاردنية تعلن الإجراءات المتبعة لفتح المطارات الدولية

الحكومة الاردنية تعلن الإجراءات المتبعة لفتح المطارات الدولية

قوائم الدول حسب التصنيف اللوني (تفاصيل)

قوائم الدول حسب التصنيف اللوني (تفاصيل)

تسجيل 10 إصابات جديدة بالفيروس في البلقاء

تسجيل 10 إصابات جديدة بالفيروس في البلقاء

ماكرون: المسؤولون في لبنان تعهدوا بتشكيل حكومة خلال 15 يوما وتنفيذ الإصلاحات خلال 8 أسابيع

ماكرون: المسؤولون في لبنان تعهدوا بتشكيل حكومة خلال 15 يوما وتنفيذ الإصلاحات خلال 8 أسابيع

شبكة عيون الإخبارية